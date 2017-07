Sport

Matthews macht's im Fotofinish: Degenkolb verpasst knapp Tour-Etappensieg

Radprofi Michael Matthews vom deutschen Tean Sunweb gewinnt die 16. Etappe der Tour de France. Der Australier setzt sich hauchdünn vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen durch. Dritter wird der Deutsche John Degenkolb, der für das Team Trek-Segafredo fährt.

Michael Matthews vom deutschen Team Sunweb hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Radprofi aus Australien holte sich nach 165 Kilometern von Le Puy-en-Velay nach Romans-sur-Isère den Sieg in einem packenden Endspurt vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen und dem Deutschen John Degenkolb, der für Trek-Segafredo fährt. Damit wartet der Mann aus Oberusel weiter auf seinen ersten Etappensieg bei der Tour überhaupt.

Nach sechs zweiten Plätzen und nun schon sieben weiteren Top-5-Platzierungen wird seinhe Pechsträhne so langsam tragisch. Wortlos und restlos bedient verschwand der Thüringer in den Teambus. Sein Landsmann, der fünfmalige Etappensieger Marcel Kittel, spielte an diesem Tag keine tragende Rolle, nachdem er frühzeitig abgehängt worden war. Und das eher gnadenlos. Er muss nun um das Grüne Trikot des besten Sprinters bangen. Denn der 26 Jahre alte Matthews rückt ihm immer mehr auf die Pelle.

Von einstmals 99 Punkten Vorsprung sind nur noch 29 übrig geblieben - dabei will Kittel doch als erster Deutscher seit Erik Zabel 2001 das Maillot vert gewinnen. Soll das klappen, muss er sich deutlich steigern. Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte der Brite Chris Froome vom Team Sky vor den beiden schweren Alpen-Etappen erfolgreich. Am Mittwoch geht es auf dem 17. Teilstück die 183 Kilometer von La Mure nach Serre Chevalier. Dabei wird das Dach der Tour passiert, wenn die Fahrer den 2642 Meter hohen Col du Galibier überqueren.

Quelle: n-tv.de