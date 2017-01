Sport

Nach Party verschwindet er: Der HSV vermisst einen Manager

Einer der Manager des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist verschwunden - spurlos, wie es scheint. Timo Kraus feiert am Wochenende mit Kollegen an den Landungsbrücken. Dann steigt er in ein Taxi und wird seitdem nicht mehr gesehen.

Der Hamburger SV vermisst seit Samstagabend einen seiner Manager. "Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus (44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken", twitterte der Fußball-Bundesligist am Sonntagabend.

Kraus arbeitet beim HSV als Leiter des Merchandising. Am Samstagabend war er in Hamburg mit Kollegen unterwegs, sie feierten im Lokal "Blockbräu" an den Landungsbrücken. Danach nahm sich Kraus dem Verein zufolge ein Taxi. Gegen 23:30 Uhr fuhr es in Richtung Bahnhof ab. Das war das letzte Mal, dass er gesehen wurde.

Sein Handy sei zuletzt gegen 23:40 Uhr an den Landungsbrücken geortet worden, hieß es weiter vom HSV. Der Verein forderte in sozialen Netzwerken dazu auf, die Vermisstenmeldung zu teilen.

"Wir machen uns größte Sorgen", sagte die Schwägerin von Kraus, Claudia Hamma, der "Bild"-Zeitung. Das Taxi habe den 44-Jährigen nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern bringen sollen, sei aber nie angekommen. Dem Bericht zufolge wurde bei der Feier viel Alkohol getrunken.

Seine Frau habe das Handy von Kraus geortet, fuhr Hamma fort. Er sei mit dem Taxi erst Richtung Hauptbahnhof gefahren und dann zurück bis zum Museumsschiff "Cap San Diego". "Dort verliert sich seine Spur. Das Gerät ist nicht mehr erreichbar", sagte sie. Die Hamburger Polizei suchte laut dem Bericht auch zu Wasser nach Krause. Die Suche wurde am Sonntag fortgesetzt – vergeblich. Ein Polizeisprecher sagte, bisher gebe es keine Hinweise auf einen Unglücksfall.

Quelle: n-tv.de