Sport

Einfach unschlagbar: Deutsche Kombinierer bleiben "Dominierer"

Die deutschen Kombinierer bleiben im Weltcup das Maß der Dinge. Im finnischen Lahti sorgt Eric Frenzel im achten Wettkampf der Saison für den achten Sieg. Nebenbei erobert er durch den Erfolg die Weltcupführung von Teamkollege Johannes Rydzek.

Neues Jahr, altes Bild: Olympiasieger Eric Frenzel hat die schier unglaubliche Siegesserie der deutschen "Dominierer" beim Weltcup der Nordischen Kombination im finnischen Lahti fortgesetzt. Der 28-Jährige feierte bei der Generalprobe für die nordische Ski-WM an gleicher Stelle (22. Februar bis 5. März) 4,1 Sekunden vor Eero Hirvonen (Finnland) seinen vierten Saisonsieg und sorgte damit für den achten deutschen Erfolg im achten Wettbewerb.

"Die Strategie ist echt gut aufgegangen", sagte Frenzel im ZDF: "Ich habe versucht ein gleichmäßiges Rennen zu laufen und das hat gut funktioniert." Weltmeister Johannes Rydzek (+26,4) verlor trotz Platz drei seine Führung im Gesamtweltcup an Frenzel. Fabian Rießle (+1:13,8 Minuten) als Siebter und Björn Kircheisen (+1:15,8) auf Rang zehn rundeten das gute deutsche Mannschaftsergebnis beim ersten Wettkamf im Jahr 2017 ab.

Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen gab derweil ein solides Comeback. Der 38 Jahre alte Finne kam in seinem ersten Wettbewerb seit sechs Jahren auf Rang 18 (+1:56,9). Nach Platz 37 im Springen lief der Modellathlet aus Rovaniemi noch um 19 Plätze nach vorne.

Gesamtweltcup in deutscher Hand

An der Dominanz der Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) änderte aber natürlich auch Rückkehrer Manninen nichts. In den Einzeln triumphierten nunmehr viermal Frenzel und dreimal Rydzek, dazu kam ein überlegener Erfolg im bislang einzigen Staffel-Wettbewerb. Am Weltcup-Wochenende in Ramsau/Österreich im Dezember feierten die alles überragenden DSV-Kombinierer sogar einen Vierfach- und einen Dreifach-Erfolg.

Der Gesamtweltcup bleibt rund zwei Monate vor der WM weiter fest in deutscher Hand. Frenzel (554 Punkte) führt nun vor Rydzek (530), dahinter liegen Fabian Rießle (378) und Björn Kircheisen (286) auf den Plätzen drei und vier. Am Sonntag steht in Lahti ein weiterer Einzel-Wettkampf (9.30/13.00 Uhr) auf dem Programm.

Quelle: n-tv.de