Verband verbaut Gold-Duo Zukunft: EM-Krone rettet die Aussortierten nicht

Nadja Glenzke und Julia Großner feiern ihren EM-Titel mit einer großen Portion Wehmut. Erst seit einem Jahr spielen sie zusammen, nun werden sie vom Verband wieder getrennt. Ihre Zukunft ist offen - da hilft auch der sensationelle Erfolg nichts.

Als Europameisterin auf dem Abstellgleis - dieses bittere Schicksal wird der Beachvolleyballern Julia Großner nun zuteil. Auch nach dem sensationellen EM-Triumph mit Nadja Glenzke wird sie wohl keine Spitzenförderung durch den Deutschen Volleyball-Verband erhalten.

"Dreh- und Angelpunkt unserer Planungen sind die langfristigen Potenziale vor allem im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 und 2028", sagte die für den Beach-Bereich zuständige neue DVV-Sportdirektorin Jana Köhler und fügte mit Blick auf Großner hinzu: "Eine Spitzenförderung haben wir bei ihr nicht gesehen, und ich gehe nicht davon aus, dass die Entscheidung aufgrund eines Turniers gekippt wird."

Köhler, mit Julia Sude deutsche Meisterin 2010 und seit 1. August im Funktionärsamt, machte diese Aussage allerdings unter Vorbehalt. Kurzfristig stehen noch Gespräche mit den zuständigen Bundestrainern und Athleten an. Diesem Austausch, der bis zu den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (31. August bis 3. September) andauern könne, wolle sie "nicht vorgreifen".

Das Gold-Duo aus dem Turnier gebaggert

Dabei beförderte das Duo Nadja Glenzke und Julia Großner erst die Golden Girls Laura Ludwig und Kira Walkenhorst - immerhin Titelverteidigerinnen, Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen - aus dem Turnier und setzte sich dann sensationell die europäische Krone der Beachvolleyballer auf. "Wenn uns das jemand vor der EM gesagt hätte, hätten wir ihn für verrückt erklärt", sagte Glenzke. "Durch den Lauf mit den Siegen gegen drei deutsche Teams hat sich einfach etwas Tolles entwickelt bei uns."

Eine Trotzreaktion? Während der EM war bekannt geworden, dass Großner im kommenden Jahr nicht mehr am zentralen DVV-Stützpunkt in Hamburg gefördert werden soll. Ihre sportliche Zukunft ist damit völlig offen. Als mögliche Perspektive für die 29-Jährige gilt, dass sie eine neue junge Partnerin an die Weltspitze heranführen soll. "Das wäre eine Möglichkeit", kommentierte Köhler.

Letzter Auftritt bei der Deutschen Meisterschaft?

Auch die Zukunft der erst 21-jährigen Nadja Glenzke ist unklar. Gerüchte, dass die verletzungsanfällige Blockerin 2018 als Aufbaujahr ohne Turnierteilnahmen nutzen soll, wollte die Sportdirektorin weder bestätigen noch dementieren. Großner und Glenzke könnten damit in Timmendorfer Strand ihren letzten gemeinsamen Auftritt haben.

Dabei waren die beiden erst im vergangenen Oktober bei einem Lehrgang als Perspektivteam ausgewählt worden. "Da war noch nicht einmal klar, ob der Stützpunkt in Hamburg oder Stuttgart sein wird", erinnerte sich Glenzke. "Mein Freund und die Eltern mussten in Berlin bleiben. Wenn es um die große Zukunft geht, muss man einiges aufgeben." Die Opfer haben offenbar wenig gebracht - zumindest für die Zukunft. Aktuell aber dürfen sie sich an ihrer Leistung ergötzen: Sie werden auf Platz fünf der deutschen Rangliste geführt, stehen vor dem Aus - und haben doch alle anderen überflügelt.

