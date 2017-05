Sport

DEB-Debakel gegen Schweden: Ein "Jesus Greiss" allein reicht nicht

Im zweiten Spiel bei der Heim-WM erteilt Titelfavorit Schweden der deutschen Auswahl eine Lehrstunde im Eishockey. Nach dem Debakel ist beim DEB-Team Wunden lecken angesagt. Für die nächste Partie gelobt Schlussmann Thomas Greiss Besserung.

Thomas Greiss hatte es eilig. Ein paar Sätze ließ sich der deutsche Eishockey-Nationaltorwart noch entlocken, dann verschwand er schnurstracks in der Kabine. "Die Schweden sind eiskalt und haben die Dinger reingemacht", sagte der NHL-Star nach dem ernüchternden 2:7 im zweiten WM-Spiel gegen den neunmaligen Weltmeister, "wir haben ein paar dumme Fehler gemacht." Nach dem 2:1-Traumstart gegen die USA noch als "Jesus Greiss" gefeiert, hatte der deutsche Hoffnungsträger 24 Stunden später auch nichts mehr retten können.

"Es war nicht seine Schuld, er hat uns lange im Spiel gehalten", meinte Bundestrainer Marco Sturm, "es waren die fünf Mann vor ihm." Zunächst hatte es noch so ausgesehen, als könnte der Goalie der New York Islanders seine Weltklasseleistung vom Vorabend fortsetzen; als die Fehler seiner Kollegen sich aber häuften, ging er zusammen mit ihnen unter.

Den Einbruch dokumentierte die Statistik: In seinen ersten vier WM-Dritteln hatte Greiss 63 von 65 Schüssen, 96,9 Prozent, abgewehrt - danach nur noch elf von 17, das sind 64,7 Prozent. Nach dem siebten Gegentor gegen die Schweden acht Minuten vor Schluss nahm Sturm seinen wichtigsten WM-Spieler vom Eis, um ihn - im wahrsten Sinne des Wortes - aus der Schusslinie zu nehmen. Schließlich braucht der Bundestrainer den 31-Jährigen auch am Montag (ab 16.15 Uhr/Sport1) gegen Rekordweltmeister Russland. Nur mit Greiss in fast übermenschlicher Form hätte sein Team die Chance auf eine weitere Überraschung.

"Bei uns ist viel drin"

"Wie sagt man? Jesus Greiss", hatte DEB-Präsident Franz Reindl nach der Gala des Wahl-Amerikaners gegen die USA formuliert - in Anspielung auf den Kultstatus des Torhüters bei den Islanders-Fans, die ihn mit Dornenkrone auf T-Shirts oder mit Heiligenschein in Klubfarben im Internet feiern. Genauso wenig wie die Jubelarien nach dem Traumstart brachten den gebürtigen Füssener die vielen Gegentore im zweiten Vorrundenspiel aus seiner bayerischen Bierruhe. "Wir werden wieder aufstehen und es beim nächsten Mal besser machen", sagte Greiss. Und auch als ein Reporter fragte, warum am Ende die Pucks so leicht ins Tor geflogen seien, blieb er ruhig: "Sie haben ein paar schöne Tore gemacht, aber ich mache mir keine Sorgen."

Auch Sturm bemühte sich, nach der höchsten WM-Niederlage seiner Amtszeit nicht allzu sorgenvoll zu klingen. Auch wenn der verletzte Kapitän Christian Ehrhoff schmerzlich vermisst wurde und wohl auch gegen Russland nicht zur Verfügung stehen wird. "Man darf nicht anfangen zu träumen, dass man die Großen in jedem Spiel schlägt. Da müssen wir die Kirche im Dorf lassen", sagte der 38-Jährige und gab seinen Spielern trainingsfrei: "Ich will niemanden in der Arena sehen." Einen Knacks befürchtet er trotz der vielen Gegentore nicht: "Im Gegenteil, es stärkt uns. Jeder ist sauer, das ist ein gutes Zeichen."

Und die Bilanz nach zwei Spielen ist besser, als die meisten erwartet hatten. "Hätte uns vorher einer gesagt, wir hätten drei Punkte, hätten alle in Deutschland die gerne genommen", merkte Philip Gogulla, neben seinem Kölner Klubkollegen Patrick Hager (17. Minute) der zweite Torschütze (26.), an: "Wir dürfen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken." Dafür gibt es laut Felix Schütz auch keinen Grund. "Ich sehe viel Potenzial in unserer Mannschaft", sagte der 29-Jährige, der seine siebte A-WM bestreitet, "ich habe schon viele Turniere gespielt, oft hat man einfach gesehen, da ist nicht viel drin, aber bei uns ist viel drin."

