Sport

Stürze, Wind und Abbruch: Eisenbichler patzt beim Chaosspringen

Markus Eisenbichler muss seine Hoffnungen auf eine Überraschung bei der Vierschanzentournee begraben. Beim Springen in Innsbruck hat er Pech mit den Bedingungen. Gewinner sind die Norweger und irgendwie auch Kamil Stoch - trotz eingebüßter Gesamtführung.

Der deutsche Skispringer Markus Eisenbichler hat im dritten Wettbewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck alle Chancen auf einen Podestplatz eingebüßt. Beim wegen starken Windes und einbrechender Dunkelheit zur Halbzeit abgebrochenen Chaos-Springen kam der 25-Jährige mit 112 Metern nur auf Rang 31. und fiel im Kampf um eine Top-Platzierung im Gesamtklassement weit zurück. Er hatte aber ebenso großes Pech mit den Bedingungen wie der gesundheitlich stark angeschlagene Österreicher Stefan Kraft, der zuvor Zweiter der Gesamtwertung war, einen Platz einbüßte und seine Hoffnung auf den Gesamtsieg wohl begraben muss.

"Wehe, die brechen ab", sagte Eisenbichler in der ARD zunächst nach seinem Hüpfer auf 112,0 Meter - doch wenig später machte die Jury dem widrigen Treiben ein Ende. "Ich ärgere mich eher, dass ich etwas zu früh am Tisch war. Mein Gott, es war halt einfach windig. Mal hat man es gut, mal hat man es schlecht", sagte Eisenbichler.

Den Sieg sicherte sich der Norweger Daniel Andre Tande mit einem Satz auf 128,5 Meter. Damit übernahm er vor dem Finale am Freitag in Bischofshofen auch die Führung in der Gesamtwertung. Glück hatte der Pole Kamil Stoch. Zwar büßte er seine Gesamtführung ein, hielt aber mit einem soliden Sprung und Platz vier noch Kontakt zum neuen Spitzenmann - mit 1,7 Punkten Rückstand. Im Probesprung am Vormittag war Stoch nach der Landung schwer gestürzt und sich an Knie und Schulter verletzt. Tageszweiter wurde überraschend Tandes Landsmann Robert Johansson, der auf 133 Meter kam. Dahinter folgte der Russe Jewgeni Klimow.

Stephan Leyhe trotzte den widrigen Bedingungen und belegte mit 120,5 Metern als bester DSV-Springer Rang elf. Einen ordentlichen Wettkampf lieferten auch Andreas Wellinger als 13. und Karl Geiger auf Rang 15 ab. Richard Freitag kam dagegen nur auf Platz 30. Severin Freund hatte am Dienstagabend wegen eines grippalen Infekts die Tournee verlassen. Starker Wind hatte immer wieder zu Verzögerungen geführt, der erste Durchgang war erst nach 98 Minuten beendet. Im sehr ruckeligen Auslauf hatten mehrere Springer Probleme sicher zu landen. Der Österreicher Florian Altenburger stürzte sogar schwer, konnte aber zumindest von alleine aufstehen.

Quelle: n-tv.de