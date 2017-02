Sport

"Deutschland über alles": Fed-Cup beginnt mit Hymnen-Panne

Da haben die amerikanischen Gastgeber ihre Hausaufgaben wohl nicht ordentlich gemacht: Statt mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes steigt der Solist bei der Eröffnungshymne direkt mit der ersten ein - das deutsche Team reagiert sichtlich geschockt.

Zum Auftakt des Duells zwischen dem deutschen Fed-Cup-Team und Gastgeber USA auf Hawaii ist es am Samstag zu einer peinlichen Hymen-Panne gekommen. Bei der Eröffnungs-Zeremonie im Royal Lahaina Resort wurde kurz vor dem ersten Einzel die erste Strophe des Deutschlandliedes gespielt, der Solist öffnete mit den Worten "Deutschland, Deutschland über alles".

Die deutsche Mannschaft um Teamchefin Barbara Rittner, die DTB-Delegation mit Verbandspräsident Ulrich Klaus an der Spitze sowie die rund 20 deutschen Fans verfolgten sichtlich geschockt das Geschehen. Alle zusammen versuchten, mit "Einigkeit und Recht und Freiheit" dagegen anzusingen.

Knapp eine Stunde später reagierte der US-amerikanische Tennisverband (USTA) peinlich berührt auf den Eklat. "Wir wollen uns aufrichtig bei der deutschen Mannschaft und deren Fans entschuldigen. Es war in keinster Weise respektlos gemeint. Dieser Fehler wird sich nicht wiederholen, die richtige Hymne wird am Sonntag zu hören sein", hieß es in einer eilig verbreiteten Pressemitteilung der USTA. "Die Verantwortlichen haben sich sofort auch bei uns persönlich entschuldigt", sagte DTB-Chef Klaus.

Quelle: n-tv.de