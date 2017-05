Sport

Fokus auf Rasen und Hartplatz: Federer lässt French Open sausen

Mit "magischen" Siegen bei den Australian Open, in Indian Wells und in Miami startet Roger Federer in das neue Jahr. Die French Open will er dennoch auslassen, um später ausgeruht seinen achten Wimbledon-Triumph in Angriff zu nehmen.

Tennis-Ikone Roger Federer hat wie erwartet seine Teilnahme an den French Open (28. Mai bis 11. Juni) abgesagt. Er wolle noch viele Jahre auf der Tour spielen, teilte der Schweizer auf seiner Homepage mit. Um das zu erreichen, sei es das Beste, die Sandplatz-Saison auszulassen und sich auf die Rasen- und Hartplatzturniere zu konzentrieren. Der Beginn des Jahres sei "magisch" gewesen, "aber ich muss anerkennen, dass der Turnierplan der Schlüssel für meine weitere sportliche Laufbahn sein wird".

Auf die Sandplatz-Saison folgen die Rasenturniere mit dem Höhepunkt des Grand-Slam-Tuniers in Wimbledon im Juli. Gewinnt Federer dort, wäre es bereits sein achter Triumph bei seinem Lieblingsturnier. Dort ist der 35-Jährige bereits Rekordgewinner.

Auf dem Weg dorthin wird der viermalige Weltsportler auch bei den 25. Gerry Weber Open im westfälischen Halle (17. bis 25. Juni) mitspielen, wo er zum neunten Mal gewinnen könnte.

French-Open-Sieg in der Tasche

Für das Spiel von Roger Federer ist der Sandbelag der kraftraubendste. Das bedeutendste Turnier auf dem roten Belag hatte der Schweizer 2009 zum bislang einzigen Mal gewonnen und damit seinen Karriere-Grand-Slam komplettiert.

Nach einem halben Jahr Pause aufgrund einer Knieverletzung hatte Federer im Januar sein Comeback gegeben und sogleich die Australian Open in Melbourne sowie die beiden Masters-Turniere in Indian Wells und Miami gewonnen. Anschließend kündigte er an, mindestens bis zu den French Open eine Pause einzulegen. Die Absage für Roland Garros kam daher nicht mehr überraschend.

Quelle: n-tv.de