Sport

"Dieses Jahr wird episch": Federer wagt Tennis-Comeback - und verliert

Roger Federer will es noch mal wissen: Nach einer vermurksten Saison und langer Verletzung wagt der erfolgreichste Tennisspieler der Welt das Comeback. Doch was hat der Maestro noch drauf? gegen den Deutschen Alexander Zverev reicht es - noch - nicht.

Roger Federer ist wieder da: Nach einem halben Jahr Pause kehrt der Schweizer zurück in den Tennis-Zirkus. Der Ausnahmekönner tritt für sein Land beim Hopman Cup in Australien an, der inoffiziellen Mixed-WM. Zum Auftakt siegte er in Perth mit 6:3 und 6:4 gegen den Briten Dan Evas. In seinem zweiten Einzel unterlag er nun allerdings dem deutschen Youngster Alexander Zverev mit 7:6, 6:7 und 7:6. "Um Roger zu schlagen, musst du ein unglaubliches Match spielen. Das habe ich heute geschafft", sagte Zverev unter dem Jubel der 13.785 Fans. Aus ihm sprach der Respekt: "Gegen ihn ist die nervliche Anspannung immer hoch."

Federer schlägt also wieder auf, zum ersten Mal seit seinem Sturz im Halbfinale von Wimbledon. Das Bild des gestrauchelten und am Boden liegenden Ausnahmekönners schien im Sommer vergangenen Jahres seine Versinnbildlichung des verkorksten Jahres. Und nun? Statt, wie spekuliert, das Karriereende zu verkünden, gibt der 35-Jährige sein Comeback. "Ich bin immer noch hungrig und nun sogar erfrischt und verjüngt", versprach er vor dem Turnier.

Was bringt die Saison?

Aus sportlicher Sicht ist in Australien wenig zu holen, doch für den Schweizer steht ganz anderes im Vordergrund. Federer, der in seiner so langen Karriere fast nie ernsthaft verletzt war, begibt sich auf unbekanntes Terrain. "Ich weiß nicht, was ich von mir selbst erwarten soll", erzählte er im Interview mit der "New York Times". "Die Zuschauer werden nicht wissen, was sie erwarten können, und meine Gegner werden auch keine Ahnung haben, was sie erwarten sollen. Diese Dreier-Konstellation wird ziemlich spannend sein."

Nun geht wohl niemand davon aus, dass dem Maestro plötzlich der Schläger aus der Hand fällt. Und doch steht das vielleicht übergroße Fragezeichen hinter Federer symptomatisch für eine Saison, von der eigentlich niemand so recht weiß, was er erwarten soll. Die langjährige Nummer eins, Raphael Nadal, wagt nach wochenlanger Verletzungspause ebenfalls das Comeback und hat in Carlos Moya zudem einen neuen Coach - eine bislang unbekannte Größe. Außerdem rütteln Youngster wie Dominic Thiem, Zverev und der Australier Nick Kyrgios an der etablierten Weltspitze.

Novak Djokovic hat nach zuletzt schwächelnder Form die Zusammenarbeit mit Boris Becker beendet und will Dauerkonkurrent Andy Murray vom Thron stürzen. Lediglich der Brite, der das gigantische letzte Jahr mit dem Sprung an die Spitze und dem Weltmeistertitel krönte, scheint ohne Altlasten in die neue Saison zu gehen. Ob Federer in den Zwei- oder Dreikampf an der Spitze eingreifen kann, weiß er selbst nicht. Fragen nach dem Ende seiner Laufbahn lassen den Routinier jedoch weitestgehend unberührt. Er hoffe, noch einige Jahre spielen zu können. "Nur wenn ich danach gefragt werde, denke ich an solche Dinge", erklärte der zweifache Zwillingsvater in Perth und fügte an: "Ich sehe das nicht so, dass dies mein letzter Australien-Trip sein könnte, obwohl das natürlich so sein könnte". Der Respekt der Konkurrenz jedenfalls ist ihm gewiss. Und er wird trotz Niederlage gegen Zverev wird er nach dem Turnier in Perth schlauer sein, was die eigene Form angeht. Federer hatte versprochen: "Dieser Jahresbeginn wird episch".

Quelle: n-tv.de