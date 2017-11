Sport

Weltcup-Slalom in Finnland: Felix Neureuther gewinnt Rennwinter-Auftakt

Felix Neureuther hat das erste Skirennen der Saison gewonnen. Der Routinier war am Sonntag im Slalom von Levi nicht zu bezwingen und feierte einen perfekten Start in den Olympia-Winter sowie seinen insgesamt 13. Erfolg im Weltcup. In Finnland verwies der 33-Jährige Henrik Kristoffersen aus Norwegen und den Schweden Mathias Hargin auf die Plätze.

Der deutsche Rekordsieger im Weltcup kletterte erstmals seit Februar 2016 und nach einer Saison ohne Platz eins wieder auf die oberste Podeststufe. Fritz Dopfer kam bei seinem Comeback nach einjähriger Verletzungspause auf Rang 15 und schaffte die halbe Olympia-Norm. Linus Straßer schied im zweiten Lauf aus.

Quelle: n-tv.de