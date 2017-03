Sport

Rennfahrer wird volljährig: Mick Schumacher bastelt am eigenen Namen

Für viele ist Mick Schumacher bislang vor allem der Sohn des erfolgreichsten und wohl auch berühmtesten Formel-1-Piloten. Doch jetzt wird der Rennfahrer, der in große Fußstapfen tritt, volljährig und startet immer mehr durch. Auch öffentlich.

Mick Schumacher als Markenbotschafter im Einsatz; Mick Schumacher als PS-Lehrling in einer Comedy hinterm Steuer - Mick Schumacher gibt in Sachen Karriere in eigener Sache deutlich mehr Gas. "Der Countdown läuft. Der wahrscheinlich schnellste Fahrschüler der Welt steht in den Startlöchern", schreibt er auf seiner Facebook-Seite.

Heute feiert Mick Schumacher seinen 18. Geburtstag. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird volljährig. Zwei Jahre lang steuerte er schon die Autos der Formel 4, in diesem Jahr tritt Mick Schumacher erstmals in der Formel 3 an. Alles Schritte auf dem Weg zu einer Superlizenz für die Formel 1, wenn die Zeit gekommen ist.

Schon jetzt will er in seiner Schweizer Wahlheimat aber lieber selbst am Steuer sitzen. Wie für jeden anderen Teenager heißt es auch für einen Schumacher-Sohn: Fahrstunden nehmen und Prüfung ablegen. Nur ist es dann doch nicht wie bei jedem anderen Teenager. Mick Schumacher drehte zusammen mit Mercedes, einst auch Arbeitgeber von Vater Michael, und dem Comedian Harry G. ein fünfteiliges Lehrstück. Ganz nebenbei gab der deutsche Autobauer auch noch bekannt, dass Mick Schumacher dabei erstmals als Botschafter der Marke Mercedes auftritt.

Mick Schumacher dreimal in Deutschland zu sehen

Keine Frage, einen Schumacher hätte jeder in der Formel 1 wohl gern im Rennauto sitzen. Viele Teams würden Mick beobachten, natürlich auch Mercedes, wenn dieser einen guten Job in der Formel 3 machen würde, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bereits über "Quick Mick". In der dritthöchsten Formel-Rennserie wird Mick Schumacher aber für ein italienisches Team fahren, wie schon zuletzt in der Formel 4 startet er fürs Prema Powerteam, für das auch Fahrer aus der Ferrari-Akademie antreten.

Dem Team, das sein Vater zurück zu Glanz und Gloria führte und für das er unerreichte fünf Mal nacheinander den Fahrertitel gewann. Insgesamt holte Michael Schumacher sieben Mal den WM-Titel in der Motorsport-Königsklasse. Sohn Mick kann bisher den zweiten WM- und zweiten EM-Platz im Kart (2014) sowie die zweiten Gesamtränge in der vergangenen Formel-4-Saison sowohl in der italienischen als auch in der deutschen Meisterschaft vorweisen.

Zehn Rennwochenenden stehen nun für Mick Schumacher an, gefahren wird im Gegensatz zur Formel 1 auch in Deutschland. Sogar dreimal macht die Nachwuchsserie hierzulande Station: Anfang Juli auf dem Norisring, Mitte September auf dem Nürburgring und Mitte Oktober auf dem Hockenheimring - es wird das Finale sein, nach insgesamt 30 Runden wird der Formel-3-Champion dann feststehen.

Fehlen wird an Mick Schumachers Seite auf den Rennstrecken wie auch schon bei seinen ersten Schritten in der Formel 3 Vater Michael. Seit seinem Ski-Unfall Ende Dezember 2013 im französischen Méribel ist der mittlerweile 48 Jahre alte gebürtige Rheinländer aus der Öffentlichkeit verschwunden. Er hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und befindet sich seit September 2014 bei seiner Familie im schweizerischen Gland. Über ihn schweigt sich auch der nun gesprächiger gewordene Mick Schumacher aus.

Quelle: n-tv.de