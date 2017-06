Sport

Portugal und Mexiko feiern: Gastgeber Russland scheitert beim Confed Cup

Für Gastgeber Russland endet der Confed Cup im eigenen Land unerwartet früh. Im Gruppenfinale gegen Mexiko leitet ein bizarrer Torwartfehler den Vorrunden-K.o. der Russen ein. Souverän weiter sind Portugals Fußball-Europameister um Cristiano Ronaldo.

Für Gastgeber Russland ist die WM-Generalprobe beendet, Portugal und Mexiko kämpfen beim Confed Cup um den Einzug ins Endspiel. Die Russen unterlagen Mexiko im letzten Vorrundenspiel 1:2 (1:1) und verpassten als Dritter (3 Punkte) der Gruppe A den Halbfinaleinzug. Den Gruppensieg vor den Mexikanern (7) sicherte sich der punktgleiche Europameister Portugal durch ein 4:0 (2:0) gegen die bereits ausgeschiedenen Neuseeländer (0).

Für die Portugiesen, die in St. Petersburg ohne den verletzten BVB-Profi Raphael Guerreiro (Fußprellung) auskommen mussten, trafen Superstar Cristiano Ronaldo (33.) per Foulelfmeter, Bernardo Silva (37.), André Silva (80.) und Nani (90.+1).

Russland ging in Kasan durch Alexander Samedow (25.) in Führung. Nestor Araujo (30.) und Hirving Lozano (52.) drehten die Partie aber zugunsten von "El Tri" mit Leverkusens Javier "Chicharito" Hernandez in der Startelf. Die zunehmend frustrierten Gastgeber mussten ab der 68. Minute nach Gelb-Rot gegen Jury Schirkow in Unterzahl agieren.

Kampfgeist, aber keine Kreativität

Dem russischen Team war der Kampfgeist anzumerken, die Auswahl von Trainer Stanislaw Tschertschessow spielte mutig nach vorne. Als Fedor Smolow im Strafraum nach einem Kontakt mit Araujo zu Boden ging, kam der vieldiskutierte Videobeweis zum Einsatz (18.). Doch die Assistenten entschieden sich wie Schiedsrichter Fahad Al-Mirdasi (Saudi-Arabien) gegen einen Elfmeter.

Wenig später hatten die heimischen Fans unter den 41.585 Zuschauern aber Grund zum Jubeln. Mit einem Linksschuss in die lange Ecke brachte Spartak Moskaus Samedow sein Team in Führung. Doch die hatte wegen der unaufmerksamen russischen Defensive nicht lange Bestand - fünf Minuten später glich Rechtsverteidiger Araujo per Kopf aus. Beim 2:1 profitierte Lozano nach einem weiten Ball vom miserablen Timing des russischen Keepers Igor Akinfejew. Statt des Balls traf er mit dem Fuß nur den Brustkorb seines Gegenspielers

Ronaldo öffnet die Torschleuse

Vor 56.290 Zuschauern in St. Petersburg dauerte es eine halbe Stunde, ehe Portugal seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Nachdem Danilo im Strafraum von gleich zwei Gegenspielern zu Fall gebracht worden war, verwandelte Kapitän Ronaldo den fälligen Strafstoß eiskalt. Durch den zweiten Treffer nur vier Minuten später war der Widerstand des Ozeanienmeisters gebrochen.

Weltmeister Deutschland, mit vier Zählern Tabellenzweiter der Gruppe B hinter den punktgleichen Chilenen, spielt am Sonntag (17 Uhr/ZDF) um den Einzug ins Halbfinale. Letzter Vorrundengegner der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in Sotschi ist Afrikameister Kamerun.

Quelle: n-tv.de