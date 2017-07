Sport

Ellenbogen schmerzt zu stark: Gepeinigter Djokovic bricht Horrorsaison ab

Das Turnier von Wimbledon muss Tennisstar Novak Djokovic im Viertelfinale aufgeben - sein Ellenbogen schmerzt zu sehr. Nun beendet er sogar die ganze Saison und wird nicht bei den US Open starten. Das kostet den Serben viele Plätze in der Weltrangliste.

Tennisstar Novak Djokovic wird seine Saison wegen einer Verletzung am Ellbogen des Schlagarms vorzeitig beenden und 2017 an keinem Turnier mehr teilnehmen, gab der Weltranglistenvierte aus Serbien bekannt.

"Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich musste sie treffen. Diese Blessur plagt mich schon seit anderthalb Jahren. Ich werde jetzt ein paar Monate keinen Schläger in die Hand nehmen", sagte Djokovic. "Ich habe viele Ärzte und Spezialisten auf der ganzen Welt konsultiert. Alle haben mir gesagt, dass diese Verletzung nur durch Ruhe und eine lange Pause heilen kann."

Damit wird der zweimalige New-York-Sieger auch die anstehenden US Open (28. August bis 10. September) verpassen. In Wimbledon hatte Djokovic zuletzt sein Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Berdych wegen der Probleme am rechten Arm abbrechen müssen. "Das war in Sachen Schmerzen das härteste Turnier für mich bisher", sagte der 30-Jährige, der erstmals aufgrund einer Verletzung ein Grand-Slam-Turnier verpasst. "Ich hatte bislang Glück, dass ich von schweren Blessuren verschont geblieben bin. Das hier ist deshalb eine völlig neue Situation für mich."

Djokovic wird zum zweiten Mal Vater

Djokovic betonte, noch "viele Jahre" weiterspielen zu wollen. Er kündigte an, die freie Zeit für Athletiktraining und das Zusammensein mit seiner Familie nutzen zu wollen. Ehefrau Jelena wird in den nächsten Wochen das zweite gemeinsame Kind zur Welt bringen. Sohn Stefan feiert im Oktober seinen dritten Geburtstag.

Vor seinem Start in Wimbledon hatte der zwölfmalige Major-Sieger Djokovic, der in diesem Jahr erstmals seit 2009 kein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird, gesagt, dass seine Leidenschaft für den Tennissport nach einem Jahr im Abwärtsstrudel zurück sei. Nach dem Gewinn der French Open 2016 und der Komplettierung des Karriere-Grand-Slams war der "Djoker" in eine tiefe Krise geschlittert. Er hatte die Zusammenarbeit mit Coach Boris Becker am Ende des vergangenen Jahres nicht fortgesetzt und sich wenig später von seinem gesamten Trainerteam getrennt.

Seit Ende Mai wird Djokovic von André Agassi betreut. "Wir werden die Zusammenarbeit fortsetzen. Ich freue mich, mit André in die neue Saison 2018 zu gehen", sagte der Serbe, der bis zum Saisonende vermutlich aus den Top Ten fallen wird.

Quelle: n-tv.de