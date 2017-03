Sport

Guardiola, Klopp, viele Zweifel: Götterdämmerung zweier Wundertrainer

Nach dem bitteren CL-K.o. ist für Man City vor der Premier League. Dort schaut der FC Liverpool vorbei - zum Topspiel und zum Wiedersehen zweier alter Bekannter. Für Josep Guardiola und Jürgen Klopp geht es dabei auch um ihren Ruf als Fußballgötter.

Die medialen Nachwehen waren schmerzhaft, erst recht für Pep Guardiola. Abhaken und nach vorne blicken? Das war für den spanischen Coach auch am zweiten Tag nach dem bitteren Achtelfinal-K.o. von Manchester City in der Königsklasse beim AS Monaco kaum möglich. Das bevorstehende Punktspiel der international tief gefallenen Citizens am Sonntag gegen den FC Liverpool mit Jürgen Klopp auf der Bank spielte in den englischen Gazetten noch keine Rolle. Dabei hatte das Trainerduell zwischen Guardiola und Klopp schon Tage vor dem Hinspiel am frühen Silversterabend 2016 die Schlagzeilen bestimmt.

Vom "Kassenschlager" war da die Rede, vom "faszinierenden Vergleich der Systeme" der beiden "Ausnahmekönner". Gut zweieinhalb Monate später hat sich der Wind vor allen Dingen für Guardiola gedreht.

England kratzt an Guardiolas Renommee

Die Tageszeitung "Mirror" kommentierte das Ausscheiden von City in der Champions League mit deutlichen Worten - und relativierte neben dem Standing des ehemaligen Bayern-Coaches ganz unvermittelt auch das von Klopp. Beide seien "keine Fußball-Götter", urteilte das Blatt: "Weder Guardiola noch Klopp sind etwas anderes als gute Trainer. In dieser Saison haben sie so viele Fragen über sich selbst aufgeworfen, wie sie beantwortet haben." Für beide geht es ab 17.30 Uhr (im n-tv.de Liveticker) im Etihad Stadium um einiges. Manchester City hat als Tabellendritter mit 56 Punkten nur noch einen Zähler Vorsprung auf Verfolger Liverpool und möchte sich wie das Klopp-Team direkt für die Königsklasse qualifizieren. Der Tabellenführer FC Chelsea ist mit 69 Punkten bereits enteilt.

Achtmal trafen Klopp mit Borussia Dortmund und Guardiola mit dem FC Bayern bislang aufeinander. Beim letzten Duell in Deutschland, im April 2015, siegte Klopp in einem verrückten Pokalhalbfinale in München. Insgesamt steht es in den Aufeinandertreffen 5:4 für Klopp, nachdem Liverpool das Hinspiel gegen die Citizens am 31. Dezember an der Anfield Road knapp mit 1:0 gewonnen hatte. Klopp aber behauptete bereits in der Vergangenheit gerne: "Was gewesen ist, interessiert mich nicht." Und: "Nicht wir", also er und Pep, "spielen gegeneinander, sondern unsere Mannschaften. Und die sind völlig unterschiedlich zu Bayern und Dortmund."

Dass Guardiola nach der Pleite im Fürstentum von seinem System abrückt, ist eher unwahrscheinlich. "Meine Philosophie war immer dieselbe - nämlich Angriffsfußball. Und das Wichtigste ist es, seiner Linie treu zu bleiben", sagte der 46-Jährige, der im Sommer angeblich über 170 Millionen Euro für die Runderneuerung seiner Mannschaft bekommt.

Die Kritik von Geschäftsführer Khaldoon al-Mubarak dürfte Guardiola aber bis ins Mark getroffen haben. "Wir alle hatten hohe Erwartungen für diese Saison. Ebenso wie Klub-Besitzer Scheich Mansour kann ich meine Enttäuschung nicht verbergen", sagte al-Mubarak dem "Guardian".

Lernprozess für den "Taktikfuchs"

Tipps bekommt der detailversessene Guardiola jedenfalls von allen Seiten. "Pep braucht vier, fünf, sechs neue Spieler mit hoher Qualität, wenn er in der nächsten Saison nicht dieselben Probleme haben will", meinte der frühere Manchester-United-Profi Roy Keane. Die seriöse Zeitung "The Times" spekulierte, dass der personelle Umbruch erdrutschartig ausfallen könnte. Bis zu 15 Profis müssten um ihren Verbleib bangen, hieß es.

Der einstige ManCity-Kapitän Richard Dunne bezeichnete die laufende Spielzeit als "Lernprozess" für den spanischen Taktikfuchs. "Pep hat realisiert, dass ihn die Spieler im Stich gelassen haben. Selbst für die Premier League hat er noch nicht die Profis zusammen, denen er vertraut", behauptete Dunne.

Quelle: n-tv.de