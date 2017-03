Sport

Champion gegen Lutscher-Klauer: "Golden Jack" läutet heißen Box-Frühling ein

Weltmeister Jack Culcay beschert dem deutschen Boxen mit dem WM-Fight gegen US-Star Demetrius Andrade einen hochklassigen Start ins Jahr. Für Culcay geht es um Revanche, Geld - und darum, Zweifel an seinem "gemauschelten" Titelgewinn wegzuboxen.

Ein WM-Gürtel, zwei feine Techniker, dazu Extra-Würze durch das Duell amtierender Weltmeister gegen Ex-Champion. Den Box-Fans in Deutschland wird mit dem WM-Duell zwischen Titelverteidiger Jack Culcay aus Berlin gegen Demetrius Andrade (USA) eine Delikatesse serviert. Das Duell in Ludwigshafen verspricht hochklassiges Boxen im Halbmittelgewicht (bis 69,85 kg). Es ist der Startschuss für den heißen Frühling im deutschen Profiboxen.

Gezeigt wird das Duell um den WM-Gürtel sogar im Fernsehen, wenn auch etwas versteckt auf dem Nischensender ProSiebenMaxx (22.15 Uhr). Culcays Coach Ulli Wegner hätte sich einen prominenteren TV-Sender gewünscht. Zumindest bleibt dem 74-Jährigen mit der markanten Stimme ein Sendersuchlauf am Fernsehgerät ("Ich kann das nicht!") erspart, er ist schließlich live dabei und findet: "So ein Klasse-Duell hat es in Deutschland im letzten Jahrzehnt nicht gegeben."

"Kampf so sehr gewünscht"

Für seinen Schützling Culcay bietet der Fight die Gelegenheit zur Revanche. "Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich habe mir diesen Kampf so sehr gewünscht", sagte "Golden Jack" Culcay vor dem Wiedersehen mit dem 13 Zentimeter größeren Amerikaner. Culcay weiß um die Stärken des Gegners, gibt sich aber selbstbewusst: "Ich werde den D-Zug Andrade aus den Gleisen werfen und meine Börse aufbessern."

Bereits 2007 bei der Amateur-WM standen sich beide Kämpfer gegenüber. Culcay war kurzfristig ins Team gerutscht, hatte gegen den späteren Turniersieger aber keine Chance. Zwei Jahre später schlug dann die Stunde des Halb-Ecuadorianers im deutschen Trikot. In Mailand krönte sich Culcay zum bislang letzten deutschen Amateur-Weltmeister.

WM-Spektakel satt Der heiße Frühling bietet dem Profiboxen in den nächsten Wochen die Gelegenheit, wieder auf sich aufmerksam zu machen. Fünf heiße Kämpfe stehen bis Ende April auf dem Programm. Nach dem Culcay-Kampf steigt Weltmeister Tyron Zeuge in Potsdam (25. März) gegen die "K.o.-Granate" Isaac Ekpo aus Nigeria in den Ring. Marco Huck boxt am 1. April in Dortmund gegen Mairis Briedis (Lettland), Arthur Abraham am 22. April in Erfurt gegen Robin Krasniqi (München). Zum großen Finale tritt dann der Wahl-Hamburger Wladimir Klitschko am 29. April gegen den Briten Anthony Joshua im Schwergewichts-Fight vor 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion an.

Andrade hat die Zeit als Amateur längst abgehakt. "Das ist kein Dreirunder, bei dem mit Wattebäuschchen geschmissen wird - am Samstag gibt's für Jack die harte Profi-Realität ans Kinn", tönte der 29-Jährige. Culcay den Titel abzuknöpfen sei so einfach, "wie einem kleinen Jungen den Lutscher zu klauen", verkündete der Amerikaner hochnäsig. "Ich spiele einfach in einer anderen Liga." Seine Fähigkeiten, so meint er, würden Bände sprechen.

"Boo Boo", der Superstar

Der sportliche Ruf von Andrade ist exzellent. In der Vergangenheit besiegte er mehrere Top-Boxer seiner Gewichtsklasse, in den USA ist "Boo Boo" längst ein Superstar. In 23 Profikämpfen blieb er bislang unbesiegt. Seinen Titel der WBO verlor er nur, weil er ihn wegen Streitigkeiten mit seinem Management nicht binnen eines Jahres verteidigt hatte. Nun will er den Gürtel der WBA als Ersatz.

Culcay steigt zwar als Weltmeister ins Seilgeviert, Favorit aber ist sein Gegenüber. Deshalb bietet der Kampf für den Berliner auch die Gelegenheit, mit den Ungereimtheiten um seinen Titelgewinn im April 2016 aufzuräumen. Der Darmstädter hatte den Gürtel erst Wochen nach seinem WM-Sieg gegen Jean Carlos Prada per Post erhalten, da der Verband den eigentlichen Champion Erislandy Lara (Kuba) erst noch kurzfristig zum Super-Champion befördern musste. Es roch ein wenig nach Mauschelei.

"Boxen braucht dringend gute Kämpfe"

Für Trainer-Ikone Wegner ist ein Sieg seines Schützlings auch deshalb wichtig, weil Culcay sein letzter verbliebener Weltmeister ist. Zuletzt konnten die deutschen Profiboxer nur selten überzeugen. Die TV-Quoten waren zum Teil enttäuschend, Doping-Affären wie die von Felix Sturm schadeten dem Sport enorm, und die jüngeren Boxer wie Culcay und Zeuge sind der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. "Unsere Boxer standen nicht mehr so im Fokus. Das muss sich schnell wieder ändern", sagte Wegner dem SID. Und Ex-Weltmeister Henry Maske ergänzte: "Das Boxen braucht dringend gute Kämpfe. Dann steigt auch das Interesse wieder."

Aber: Andrade ein gefährlicher Mann im Ring. Nicht nur seine Technik ist stark, seine Schlagkraft ebenso. Da hat er Vorteile, was seine K.o.-Quote von 70 Prozent beweist. "Andrade hat ein mächtiges Pfund, wenn er schlägt. Aber Jack ist beweglicher. Das muss er gnadenlos ausnutzen", meint Ex-Weltmeister und Sauerland-Stallgefährte Jürgen Brähmer.

Der Amerikaner misst 1,85 Meter, für einen Halbmittelgewichtler eine ungewöhnliche Länge. Das sind beachtliche 13 Zentimeter mehr als der Deutsche. Zusätzlich zu seiner größeren Reichweite ist er auch noch Rechtsausleger und damit für einen Normalo wie Culcay schwer zu boxen. "Das bereitet mir Kopfzerbrechen", gestand Trainer Wegner. Sein Schlachtplan aber steht. "Die bessere Taktik wird gewinnen", behauptet der Trainer-Guru. "Und die haben wir."

Quelle: n-tv.de