Sport

WGC-Slam perfekt gemacht: Golf-Überflieger Johnson toppt sogar Woods

Dustin Johnson schreibt Golf-Geschichte. Durch den Sieg im Finale der Matchplay Championships ist die 32 Jahre alte Nummer eins der Weltrangliste der erste Profi, der alle vier Turniere der World-Golf-Championship-Serie gewinnen kann.

Der Weltranglistenerste Dustin Johnson hat den nächsten Meilenstein in seiner Golf-Karriere erreicht. Der 32-Jährige aus den USA siegte im Finale der Matchplay Championships in Austin und ist damit der erste Profi, der alle vier Turniere der World-Golf-Championship-Serie gewinnen konnte. Das hatte zuvor kein anderer Spieler geschafft. Auch nicht Superstar Tiger Woods, der schon 18 Turniere der WGC-Serie gewann - ein Erfolg bei der HSBC Champions blieb ihm aber bisher verwehrt.

Mehr zum Thema 20.02.17 Der Wandel von Dustin Johnson Aus dem Drogensumpf auf den Golfthron

"Das ist schon ziemlich cool", sagte Johnson mit Blick auf seinen WGC-Slam. "Es ist stark, der Erste zu sein, der alle vier gewonnen hat. Dies sind die größten Events neben den Majors, mit den besten Golfern der Welt." Der amtierende US-Open-Champion dominierte das mit knapp zehn Millionen Dollar dotierte Lochwettspiel im Austin Golf Club nach Belieben. Nach zuvor sechs Siegen setzte sich Johnson im Finale des Lochwettspiels auf der letzten Spielbahn gegen den Spanier Jon Rahm durch.

Johnson kassierte für seinen bereits 15. Titel auf der US-PGA-Tour 1,66 Millionen Dollar Preisgeld. Für DJ war es der dritte Turniersieg in Serie. In dieser bestechenden Form ist der Profi aus Columbia auch der große Favorit für das Masters. Das erste Major-Turnier des Jahres findet vom 6. bis 9. April im Augusta National Golf Club statt. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer war zuvor in Austin in der Gruppenphase gescheitert. Zwei der drei Gruppenspiele konnte der zweimalige Major-Sieger gewinnen - gegen den überragenden Johnson hatte aber auch er keine Chance.

Quelle: n-tv.de