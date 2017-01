Sport

Nowitzki setzt auf Neuanfang : Harden zelebriert historische Gala

Dirk Nowitzki darf zum Jahreswechsel kurz durchatmen. Nach einer bisher verkorksten Saison mit Verletzungen und vielen Niederlagen soll im neuen Jahr dann bei den Mavericks in der NBA vieles besser werden. Houstons James Harden trumpft derweil ganz groß auf.

Für Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks soll der Jahreswechsel auch ein sportlicher Neuanfang werden. Nach Verletzungsproblemen des Würzburgers und einer desaströsen Saison der Texaner kann es 2017 eigentlich nur besser werden. "Wenn wir alle gesund sind und eine Rotation finden, die für jeden funktioniert, können wir einen kleinen Lauf starten, etwas Spaß haben und Spiele gewinnen", sagte Nowitzki nach der erwartbaren 99:108-Niederlage beim Star-Ensemble der Golden State Warriors.

Die kleine Silvester-Pause kommt für den zuvor erkrankten Basketball-Superstar zur rechten Zeit. "Wir haben eine schöne Unterbrechung von drei Tagen. Wir reisen nicht mehr so viel, der Spielplan wird etwas leichter", sagte Nowitzki zum anstehenden Programm in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Nach überstandenem Fieber stand der Würzburger zwar wieder auf dem Parkett, konnte mit elf Punkten aber auch die 24. Niederlage nicht verhindern.

Damit sind die Mavs gemeinsam mit den Phoenix Suns weiter das schlechteste Team der Western Conference und liegen deutlich hinter den Playoffplätzen. Diese Saison musste Nowitzki bereits vor der kurzen Krankheit lange mit Achillessehnenproblemen pausieren. "Ja, absolut", sagte der 38-Jährige auf die Frage, ob er sich müde fühle. "Besonders mit der Erkrankung obendrauf. Aber die Achillessehne fühlt sich großartig an und darauf kommt es derzeit an." Die weiteren Highlights des Silvester-Wochenendes in der NBA

Harden historisch: James Harden glänzte am Silvesterabend mit einer wahrhaft historischen Leistung. Der Guard der Houston Rockets erzielte beim 129:122 über die New York Knicks 53 Punkte und kam zudem auf 16 Rebounds und 17 Assists. Nie zuvor hatte ein Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA mindestens 50 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists in einer Partie erreicht. "Wenn ich mir das anschaue, ist es unglaublich", sagte der 27 Jahre alte Olympiasieger von 2012. "Diese ganze Saison ist bislang unglaublich." Houston liegt mit 26 Siegen aus 35 Spielen derzeit auf einem unerwartet starken dritten Rang in der Western Conference. Harden wird als aussichtsreicher Kandidat für den Titel des wertvollsten Spielers der Liga gehandelt.

Schröder erfolgreich: Auch dank des deutschen Nationalspielers Dennis Schröder liegen die Atlanta Hawks weiter auf Kurs K.o.-Runde in der Eastern Conference. Beim 105:98 zeigte der Aufbauspieler mit 17 Zählern und sieben Assists eine solide Leistung. Zipser setzt aus: Ohne den deutschen NBA-Rookie Paul Zipser kassierten die Chicago Bulls zwei Niederlagen. Nach dem 101:111 bei den Indiana Pacers und dem 96:116 gegen die Milwaukee Bucks ist der sechsmalige NBA-Champion aus den Playoffplätzen im Osten gerutscht.

Quelle: n-tv.de