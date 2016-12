Sport

Favorit van der Voort entzaubert: Hopp maximiert sich bei Darts-WM weiter

Perfekter Auftakt für Max ''Maximiser'' Hopp: Der deutsche Youngster setzt sich in der 1. Runde der Darts-WM gegen den favorisierten Vincent van der Voort souverän durch. Vor allem seine Doppelquote beim Finish besticht.

Der frühere Junioren-Weltmeister Max Hopp ist bei der Darts-WM in London in die zweite Runde eingezogen. Am letzten Erstrunden-Tag besiegte der 20-Jährige den favorisierten Niederländer Vincent van der Voort (Nr. 20 der Weltrangliste) mit 3:1. Vor allem seine überragende Doppelquote um die 60 Prozent verhalf Hopp zum letztlich ungefährdeten Sieg. In der zweiten Runde trifft Hopp auf den Belgier Kim Huybrechts, der sich gegen den Engländer James Wilson mit 3:0 durchsetzte.

Noch vor zwei Jahren hatte der "Maximiser", aktuell die Nummer 38 der Welt, gegen den Trauzeugen von WM-Favorit Michael van Gerwen (Niederlande) eine heftige 0:4-Niederlage erlitten. Bei seiner fünften WM-Teilnahme überstand Hopp nun zum zweiten Mal nach 2014 die Auftaktrunde und hatte dabei nur im ersten Satz Probleme.

Für Hopp war es der erste Sieg gegen van der Voort und überhaupt erst der zweite Erfolg in der Hauptrunde bei einer Weltmeisterschaft. "Ich bin so froh, ihn endlich geschlagen zu haben. Ich habe gut gekämpft, habe gut gespielt", sagte Hopp. Nach seinem Coup wurde er von den Zuschauern überschwänglich gefeiert.

"Irgendwann möchte ich Weltmeister werden", hatte der größte deutsche Hoffnungsträger bei der Darts-WM gesagt. Hopp bremste aber im gleichen Atemzug die Erwartungen: "Ich weiß natürlich, dass man nicht von einem Tag auf den anderen ganz oben steht, sondern dass viele kleine Schritte dazu nötig sind."

Insgesamt sind bei der mit 1,65 Millionen Pfund dotierten Veranstaltung im Alexandra Palace 72 Starter aus 22 Nationen am Start. Der zweite deutsche Vertreter Dragutin Horvat (Kassel) war am Dienstag am Australier Simon Whitlock mit 0:3 gescheitert. Hopp, der seine Zweitrundenpartie Huybrechts nach Weihnachten am nächsten Mittwoch (14 Uhr im n-tv.de Liveticker) absolviert, hat mit dem Weiterkommen die Erwartungen bereits übertroffen und kann fortan frei aufspielen. Mit einem weiteren Erfolg könnte der Youngster als erster Deutscher ins Achtelfinale einziehen.

Quelle: n-tv.de