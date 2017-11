Sport

Missbrauch bei US-Turnerinnen: "Ich dachte in dieser Nacht, ich sterbe"

McKayla Maroney ist 15 Jahre jung, als sie für das US-Turn-Team zur WM 2011 nach Tokio reist. Dort wird sie vom Teamarzt sexuell missbraucht, offenbart die heute 21-Jährige. Und sie ist nicht die einzige - auch die dreimalige Olympiasiegerin Aly Raisman packt aus.

Die investigative Fernsehsendung "60 Minutes" ist eine Institution in den USA. Seit 50 Jahren sorgt sie für Schlagzeilen durch Reportagen und Interviews, etwa 15 Millionen Zuschauer hat sie Woche für Woche. Am vorvergangenen Sonntag kam dort Aly Raisman zu Wort, dreifache Turn-Olympiasiegerin. Und die 23-Jährige bestätigte: Ja, auch sie sei Opfer sexuellen Missbrauchs durch einen Arzt des US-Verbandes USA Gymnastics geworden.

Raisman, bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 Kapitänin der erfolgreichen US-Riege, vermied Details, doch sie ist nicht die erste Turnerin, die an die Öffentlichkeit ging. Vor ihr hatte unter anderem ihre ehemalige Mannschaftskollegin McKayla Maroney erklärt, sie sei über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden. "So etwas passiert nicht nur in Hollywood", teilte die 21-Jährige in den sozialen Medien mit, wo sie sich der #MeToo-Bewegung angeschlossen hat.

Ex-Mannschaftsarzt muss lange in Haft

Immer schneller lichtet sich nun der Nebel, der den Verband USA Gymnastics so lange umgeben hatte. Im Mittelpunkt steht Larry Nassar, von 1996 bis 2015 leitender Mannschaftsarzt der erfolgreichsten Riege der Welt. Mehr als 140 Frauen haben den Mediziner mittlerweile des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

Der Mediziner war an der Michigan State University in East Lansing 140 Kilometer westlich von Detroit beschäftigt. Nassar soll die US-Turnerinnen und Sportlerinnen von Michigan State unter dem Vorwand "medizinischer Behandlungen" über Jahre missbraucht haben. Am eindringlichsten schilderte dies Maroney, dreifache Weltmeisterin: Auf dem Flug zur WM 2011 in Tokio habe ihr Nassar eine Schlaftablette verabreicht, und das "Erste, an das ich mich danach erinnerte, war, dass ich mit ihm alleine im Hotelzimmer war und eine 'Behandlung' erhielt. Ich dachte in dieser Nacht, ich sterbe".

Nassar, 55 Jahre alt, wird demnächst wohl ins Gefängnis gehen. Er hat sich zu Vorwürfen der Kinderpornographie schuldig bekannt - in seinem Besitz befanden sich mehr als 37.000 Bilder und Videos, zum Teil mit Mädchen im Alter von sechs Jahren. Am 7. Dezember fällt das Urteil, als Strafmaß sind 22 bis 27 Jahre Haft vorgesehen. Am 29. November muss er sich in einem weiteren Prozess verantworten: wegen strafbarer sexueller Handlungen in 33 Fällen. Die USAG hob nach den Aussagen Maroneys ihren Mut hervor, "an die Öffentlichkeit zu gehen, um ihre Erfahrungen mit dem sexuellen Missbrauch zu teilen. Wegen ihrer Stärke können solche Sexualstraftäter belangt werden". Der Verband sei zudem "entsetzt über die Vorwürfe, wegen denen Larry Nassar jetzt angeklagt ist". Zudem stärkten derartige Enthüllungen die eigene "Politik gegen sexuellen Missbrauch".

Raisman will "einen Wandel bewirken"

Derartige Stellungnahmen kommen spät. Der Verband hat Vorwürfe über Jahre missachtet oder verharmlost. Erst durch Recherchen der Zeitungen Indianapolis Star und USA Today wurde während der Spiele 2016 publik, dass bekannte oder mutmaßliche Sexualstraftäter für den Verband arbeiteten oder gearbeitet hatten. Es soll um mindestens 386 Fälle von sexuellem Übergriff oder sexuellem Missbrauch gehen. Der ehemalige USAG-Chef Steve Perry, der Trainer und Betreuer des Verbandes trotz der vielen Vorwürfe als "goldenen Standard" bezeichnet hatte, ist seit März nicht mehr im Amt.

Seitdem hat die ehemalige Bundesstaatsanwältin Deborah Daniels den Verband durchleuchtet und 70 Empfehlungen ausgesprochen. Die wichtigste: USA Gymnastics benötige einen "Wandel seiner Kultur", damit die Sicherheit und das Wohlbefinden der Sportler bedeutender seien als WM- oder Olympia-Medaillen. Die Turnerinnen waren in den USA stets die Idole junger Mädchen. Eine Karriere als Turnerin verhieß sozialen Aufstieg und Ruhm. Ein Star wie Raisman wird noch heute umschwärmt. Sie, die wie viele andere aus Scham lange geschwiegen hat, sagt nun: Wenn sie heute all die jungen Mädchen sehe, "die zu mir kommen und Fotos und Autogramme wollen", denke sie vor allem daran, "einen Wandel zu bewirken", damit ihre vielen Verehrerinnen "nie, nie durchmachen müssen", was sie und andere erlebt haben.

Quelle: n-tv.de