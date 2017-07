Sport

Einspruch abgelehnt: Jury bestätigt Tour-Aus für Sagan

Im Zielsprint der 4. Tour-Etappe wird's hektisch und chaotisch. Weltmeister Peter Sagan verursacht mit seinem ausgefahrenen Ellenbogen einen schweren Crash. Die Jury bestraft ihn hart - und bleibt trotz Einspruch bei ihrem Urteil.

Radsport-Weltmeister Peter Sagan bleibt von der 104. Tour de France ausgeschlossen. Ein Einspruch des Slowaken und seines deutschen Teams Bora-hansgrohe gegen die Disqualifikation wurde nach Informationen des Sportinformationsdienstes von der Jury vor dem Start der fünften Etappe abgelehnt. Sagan will gleich vor die Presse treten und muss danach die Heimreise antreten.

Der Weltmeister hatte am Dienstag Mark Cavendish auf der Zielgeraden in Vittel mit dem Ellbogen in die Absperrung gedrängt - mit schlimmen Folgen für den britischen Sprintstar vom Team Dimension Data. Der 32-Jährige erlitt einen Bruch des Schulterblattes erlitten und muss die Tour vorzeitig beenden.

Der Sturz hatte heftige Diskussionen über das Verhalten Sagans ausgelöst. So erklärte Sprintkollege André Greipel: "Ich denke, die Entscheidung der Jury ist zu hart. Manchmal sollte ich mir die Bilder anschauen, bevor ich etwas sage.", twitterte er und entschuldigte sich damit beim Slowaken. Denn kurz nach dem Vorfall hatte Greipel noch gegen Sagan gewettert: "Nur weil er das Weltmeister-Trikot anhat, kann er sich nicht alles erlauben."

Quelle: n-tv.de