Sport

Versöhnliches Ende in Augusta: Kaymer feiert beste Platzierung beim US Masters

Ein enttäuschender dritter Tag raubt Martin Kaymer jegliche Hoffnung aufs Podium beim ersten Major-Turnier des Jahres. Doch dank einer hervorragenden Schlussrunde kann sich Deutschlands Topgolfer im Schlussranking noch stark verbessern.

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat beim 81. US Masters eine hervorragende Schlussrunde gespielt und sein bestes Resultat beim ersten Major-Turnier des Jahres erzielt. Der ehemalige Weltranglistenerste benötigte auf dem Par-72-Platz im weltberühmten Augusta National Golf Club zum Abschluss 68 Schläge und kam auf Rang 15 ins Klubhaus. Sein zuvor bestes Masters-Resultat war ein geteilter 31. Platz vor drei Jahren.

"Heute war einer dieser Tage. Die Fahnen sind relativ gut zu attackieren, und wenn du mutig genug bist, kannst du auf den zweiten neun Löchern vier oder fünf unter Par bleiben. Das ist eine rein mentale Angelegenheit, mir ist es heute sehr gut gelungen", sagte Kaymer im Clubhaus.

Kaymer kassierte zwar vier Bogeys, spielte allerdings auch acht Birdies. Auf den Bahnen 9 bis 13 gelangen dem zweimaligen Major-Sieger sogar fünf Schlaggewinne in Folge. Am letzten Loch verspielte Kaymer mit einem Bogey sein erstes Masters unter Par, beendete mit insgesamt 288 Schlägen allerdings erstmals das Turnier an der Magnolia Lane mit dem Platzstandard.

Als der 32-Jährige seine Runde beendet hatte, führte der Spanier Sergio Garcia mit acht Schlägen unter Par vor Olympiasieger Justin Rose (-6). Für Garcia wäre es am 60. Geburtstag seines 2011 verstorbenen Landsmannes Severiano Ballesteros, Masters-Sieger von 1980 und 1983, der erste Major-Titel.

