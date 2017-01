Sport

Tennis-Queen sucht ihre Form: Kerber verpatzt letzten Grand-Slam-Test

Hinter der Form von Tennis-Queen Angelique Kerber stehen große Fragezeichen. Nach dem frühen Aus in Brisbane scheitert die Nummer eins der Welt auch bei der Generalprobe für die Australian Open schon an der Auftakthürde.

Für die Weltranglistenerste Angelique Kerber ging die Generalprobe für ihre Titelverteidigung bei den Australian Open gründlich daneben. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin musste sich in ihrem Auftaktmatch im Achtelfinale des WTA-Turniers in der australischen Olympiastadt Sydney überraschend der Russin Daria Kasatkina mit 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben.

Schon in der Vorwoche war für die 28-Jährige Kerber nicht alles nach Wunsch gelaufen. In Brisbane war Deutschlands Sportlerin des Jahres im Viertelfinale an der Ukrainerin Jelena Switolina gescheitert. Nach frühen Aus in Brisbane hatte sich Kerber noch zuversichtlich gezeigt.

"Ich habe nicht schlecht gespielt, ich mache mir keine Sorgen. Auf zum nächsten", so die Nummer eins der Welt und beschwichtigte: "Es war erst das erste Turnier. Und Grand Slams sind wieder eine ganz andere Geschichte". Leise Zweifel an der eigenen Form sind nun allerdings vor der Reise nach Melbourne nicht von der Hand zu weisen.

Dort will die Branchenführerin ihren Coup von 2016 wiederholen. Im Melbourne Park hatte sie mit einem Finalsieg gegen Serena Williams ihren ersten Grand-Slam-Erfolg errungen. In ihrem bislang erfolgreichsten sportlichen Jahr folgte später noch der Triumph bei den US Open.

Quelle: n-tv.de