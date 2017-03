Sport

"Technik nicht auf der Höhe": Kugelstoßer Storl verpasst erneuten EM-Titel

Bei der Hallen-EM in Belgrad klappt es für Kugelstoß-Europameister David Storl nicht so wie geplant. Immerhin kann sich der 26-jährige DLV-Kapitän einen Podiumsplatz sichern. Ein junger Pole trumpft im Finale mit der Weltjahresbestweite auf.

Kugelstoß-Europameister David Storl hat bei der Hallen-EM in Belgrad seinen Titel an den starken Polen Konrad Bukowiecki verloren und Bronze gewonnen. Der Leipziger stieß 21,30 Metern, sein erst 19 Jahre alter Konkurrent, der zweimalige Junioren-Weltmeister Bukowiecki, trumpfte im Finale mit der Weltjahresbestweite von 21,97 Metern auf.

Silber gewann in einem hochklassigen Wettkampf der Tscheche Tomas Stanek aus Tschechien mit einer persönlichen Bestleistung von 21,43 Metern. Storl konnte für die Mannschaft des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) immerhin bereits die fünfte Medaille sichern.

"Noch nicht so auf der Höhe"

"Es ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Die Technik ist noch nicht so auf der Höhe. Es ist ein Schritt zur Weltmeisterschaft. Man sollte nach dem letzten Jahr keine Wunderdinge erwarten", sagte der 26-jährige DLV-Kapitän vom SC DHfK Leipzig.

"Man kann nicht einfach den Schalter umlegen und dann ist man wieder der Alte. Das ist harte Arbeit."

Im vergangenen Jahr hatte Storl, der erst vor wenigen Wochen erstmals Vater geworden war, in Amsterdam zum dritten Mal in Folge den Titel bei der Freiluft-EM gewonnen. Als erstem Kugelstoßer überhaupt gelang ihm der Hattrick. Bei den Olympischen Spielen in Rio hatte der Polizeimeister, auch gehandicapt von anhaltenden Knieproblemen, mit Platz sieben eine Medaille klar verpasst.

Quelle: n-tv.de