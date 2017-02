Sport

Neun Monate nach Sensationssieg: Leicester feuert Meister-Trainer Ranieri

Der Gewinn der Premier League im vergangenen Mai markiert den größten Sieg in der Geschichte des Vereins Leicester City. Der Triumph des Underdogs ist jetzt schon Fußballgeschichte. Der Mann, der all das möglich machte, muss trotzdem gehen.

Teammanager Claudio Ranieri ist beim englischen Fußball-Meister Leicester City am Abend etwas unerwartet entlassen worden. Der Klub von Nationaltorwart Ron-Robert Zieler und Ex-Nationalspieler Robert Huth bestätigte die Trennung per Twitter. Die Vereinsführung zog durch die Entlassung des Italieners einen Tag nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla die Konsequenz aus der sportlichen Krise des Champions.

Leicester schwebt in der laufenden Saison nach dem sensationellen Titelgewinn in der Premier League in Abstiegsgefahr und muss in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Bis auf Weiteres leiten Ranieris bisherige Assistenten Craig Shakespeare und Mike Stowell das Training der Mannschaft.

"Das war die schwierigste Entscheidung in den vergangenen sieben Jahren", erklärte Club-Eigner Aiyawatt Srivaddhanaprabha. "Aber wir sind verpflichtet, die Iangfristigen Interessen des Vereins über persönliche Gefühle stellen." Der Verein bezeichnete Ranieri als "fraglos erfolgreichsten Trainer aller Zeiten von Leicester City".

Vereinsboss Srivaddhanaprabha betonte, es sei nie erwartet worden, die außergewöhnlichen Erfolge der Vorsaison zu wiederholen. "Tatsächlich war der Nichtabstieg unser vorrangiges und einziges Ziel zu Saisonbeginn." Er betonte, der Verein werde Ranieri für immer dankbar sein.

Quelle: n-tv.de