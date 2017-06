Sport

Das "anstrengendste Spiel": Löw warnt vor Kamerun und bangt um Can

Im Gruppenfinale gegen Kamerun erwartet Joachim Löw beim Confed Cup "absolut kein Selbstläufer". Vor seinem 150. Länderspiel als Fußball-Bundestrainer warnt er vorm Gegner und dem möglichen K. o. Personell macht ihm nur ein Spieler Sorgen.

Joachim Löw bangt vor dem letzten Gruppenspiel beim Confederations Cup gegen Kamerun um den Einsatz von Emre Can. Der Mittelfeldspieler musste das geheime Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig abbrechen, wie der Bundestrainer in Sotschi berichtete: "Can ist umgeknickt und im Rasen hängen geblieben. (...) Es scheint nichts Größeres zu sein, aber da müssen wir jetzt abwarten."

Löw plant für Sonntag (17 Uhr/ZDF und im n-tv.de Liveticker) mit mehreren Umstellungen gegenüber dem 1:1 gegen Chile. Kapitän Julian Draxler und auch Jonas Hector könnten eine Pause erhalten, sagte Löw. Der kampfstarke Antonio Rüdiger wird in die Abwehrreihe zurückkehren. Der Einzug ins Halbfinale sei das "absolute Ziel", erklärte Löw. Dafür würde dem Weltmeister gegen Kamerun bereits ein Unentschieden reichen.

Löw erwartet gegen den noch sieglosen Afrikameister, der zum Weiterkommen gewinnen muss, "das laufintensivste und körperlich anstrengendste Spiel" im bisherigen Verlauf des Turniers. Keine Mannschaft "liebt es so sehr" wie Kamerun, "eins gegen eins zu spielen und den Gegner in Zweikämpfe zu verwickeln. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung", ergänzte er und schwärmte von der "seltenen Mischung" aus Ausdauerfähigkeit und Schnelligkeit beim Gegner.

Deshalb warnt Löw: "Im Halbfinale sind wir noch nicht, es darf niemand denken, dass das ein Selbstläufer wird." Ihn störe es "ein bisschen, dass alle nur noch davon reden, spielen wir in Sotschi oder Kasan". Bei einer 0:2-Niederlage etwa ginge es für den Weltmeister weder nach Sotschi noch Kasan, sondern zurück nach Frankfurt. Denn dann wären Löw und sein Team ausgeschieden.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Mustafi, Rüdiger, Plattenhardt - Brandt, Goretzka, Rudy, Draxler - Werner, Wagner

Kamerun: Ondoa - Mabouka, Ngadeu Ngadjui, Teikeu, Fai - Zambo Anguissa, Siani, Djoum - Bassogog, Aboubakar, Moukandjo

Referee: Wilmar Roldán (Kolumbien)

Quelle: n-tv.de