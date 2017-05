Sport

Auch Kovac plötzlich im Gespräch: Medien: Favre zum BVB - oder zu Monaco?

Thomas Tuchel könnte mit Borussia Dortmund eine erfolgreiche Saison krönen. Doch ob der mögliche Titel im DFB-Pokal seine Zukunft beim BVB rettet, scheint immer fraglicher. Denn die Gerüchte um seine Nachfolger werden immer konkreter.

Die Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied von Cheftrainer Thomas Tuchel beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund reißen nicht ab. Im Gegenteil: Sie werden konkreter. Denn wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist sich der BVB mit Lucien Favre vom französischen Tabellendritten OGC Nizza über eine Nachfolge weitgehend einig. Der Schweizer könnte demnach einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison bei den Westfalen erhalten. Dortmund sei sich aber mit Nizza noch nicht über eine Ablöse für Favre einig.

Thomas Tuchel besitzt bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Der 43-Jährige steht mit der Mannschaft im Pokalfinale und kann am letzten Bundesliga-Spieltag Platz drei sichern, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Trotz der möglichen Erfolge gilt das Verhältnis zwischen Tuchel und Klubchef Hans-Joachim Watzke als zerrüttet. Lucien Favre steht offenbar schon seit längerem auf der Wunschliste des BVB.

Der 59-Jährige trainiert Nizza seit Saisonbeginn. Zuvor hatte er vier Jahre lang Borussia Mönchengladbach mit großem Erfolg betreut. Favre soll die Klubführung von Nizza über seinen Wunsch nach einer Freigabe aus seinem bis 2019 laufenden Vertrag gebeten haben. Laut französischen Medien hat Favre keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag fixiert, ein vorzeitiger Abschied sei ihm aber bei entsprechender Anfrage zugesichert worden.

Spekuliert Favre auf Monaco?

Ob der Schweizer Coach aber tatsächlich schon so eng mit dem BVB verbunden ist, wie der Bericht vorgibt, daran haben andere Medien so ihre Zweifel. So schreibt "Reviersport", dass Favre erst kürzlich Bayer Leverkusen mit Verweis auf einen möglichen Posten beim AS Monaco abgesagt habe. Der 59-Jährige soll auf die Nachfolge von Leonardo Jardim spekulieren. Der Portugiese soll unter anderem von Inter Mailand umworben werden.

Außerdem berichtet "Reviersport", dass der BVB noch weitere Kandidaten als mögliche Tuchel-Nachfolger auf dem Zettel hat - ohne allerdings Quellen für die Gerüchte zu nennen. Gehandelt wird unter anderem Frankfurts Niko Kovac, der im Januar 2016 beim BVB hospitierte, und Florenz-Coach Paulo Sousa, einst Spieler beim BVB und 1997 mit der Borussia Champions-League-Sieger. Zuletzt waren auch Stuttgarts Hannes Wolf und Huddersfields David Wagner – beide ebenfalls mit schwarzgelber Vergangenheit – gehandelt worden.

Quelle: n-tv.de