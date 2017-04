Sport

Erstes Rennen in der Formel 3: Mick Schumacher debütiert sehr passabel

Für einen Platz ganz vorne reicht es für Mick Schumacher nicht in dessen erstem Formel-3-Rennen. Trotzdem schlägt sich der 18-Jährige sehr ordentlich und rast in die Punkte. Bester Deutscher ist er aber nicht.

Mick Schumacher hat ein gelungenes Debüt in der Formel 3 gefeiert. Gleich bei seinem ersten Rennen im englischen Silverstone fuhr der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher in die Punkte. Als Achter fehlten ihm am Ende knapp zwölf Sekunden aufs Podium.

Den Sieg in einem turbulenten Rennen schnappte sich Lando Norris (Großbritannien), der wie Schumacher ein Formel-3-Rookie ist. Bester Deutscher war Schumachers Prema-Teamkollege Maximilian Günther. Er wurde Dritter hinter Norris und und dessen britischem Landsmann Jake Dennis.

Schumacher, der für das Prema Powerteam fährt, hatte trotz Startplatz zwölf zwischenzeitlich die Spitzenränge im Visier und arbeitete sich bis auf Rang sechs vor. In der zweiten Hälfte des Rennens konnte er dem hohen Tempo aber nicht mehr ganz folgen. Zunächst biss er sich am fünftplatzierten Joey Mawson (Australien) die Zähne aus, dann musste er noch Harrison Newey (Großbritannien) und seinen Teamkollegen Zhou Guanyu (China) passieren lassen.

Im Laufe des Osterwochenendes folgen zwei weitere Rennen. n-tv überträgt beide Läufe am Ostersamstag (12 Uhr) und Sonntag (10 Uhr/beide n-tv).

Ordentliche Qualifying-Zeiten

Im vor dem Auftaktrennen ausgetragenen Qualifying für die Formel-3-Läufe am Samstag und Sonntag hatte Mick Schumacher zuvor Plätze im Mittelfeld belegt. Für das Samstagsrennen sicherte er sich den neunten Startplatz, im dritten Lauf am Sonntag geht er von Platz 10 ins Rennen.

Zur Spitze fehlte dem 18-Jährigen erneut eine gute halbe Sekunde. Die beiden Poles schnappte sich der Brite Callum Ilott, der wie Schumacher für das italienische Prema Powerteam fährt. Für die Startreihenfolge des dritten Rennens war die zweitbeste Zeit des Qualifyings maßgeblich.

Quelle: n-tv.de