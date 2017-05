Sport

Isaiah Thomas zerlegt Wizards: NBA-Star siegt für verstorbene Schwester

53 Punkte in einem Basketballspiel: Diese Meisterleistung gelingt Isaiah Thomas von den Boston Celtics in den NBA-Playoffs. Dabei trauert er um seine kürzlich verstorbene Schwester - und liegt vor dem Spiel noch im Krankenhaus.

Isaiah Thomas hat seine Boston Celtics im Viertelfinale der Basketball-Profiliga NBA zum Sieg geführt. Der Spielmacher erzielte im Duell gegen die Washington Wizards beim 129:119 nach Verlängerung 53 Punkte. Es ist ein Karrierebestwert für die Playoffs - in denen der Rekordmeister in der Best-of-seven-Serie nun mit 2:0 vorn liegt.

Für Thomas war es nicht nur aufgrund der Bestmarke ein besonderes Spiel. Die Partie fiel genau auf den Geburtstag seiner Schwester, die Mitte April gestorben ist. "Sie wäre heute 23 geworden. Das Mindeste, was ich tun kann, ist für sie zu spielen", sagte der 28-Jährige: "Ich wollte den Sieg für sie holen. Sie schaut von oben zu." Chyna Thomas war bei einem Autounfall im Bundesstaat Washington ums Leben gekommen. Ihr großer Bruder hat seitdem kein Spiel verpasst.

Zusätzlich verbrachte Thomas am Dienstag einige Stunden beim Zahnarzt, weil er sich in Spiel eins einen Zahn ausgeschlagen hatte. "Dieses Spiel auszulassen, kam dennoch nicht infrage", so Thomas laut laola.at, "das war kein guter Tag für mich, da es der Geburtstag meiner Schwester ist und ich drei oder vier Stunden im Krankenhaus war. Ich hatte nicht viel Energie in mir. Aber als ich zur Arena kam und die Jungs um mich herum waren, fühlte ich, dass ich spielen kann. Das habe ich Coach Brad Stevens gesagt. Auf keinen Fall würde ich an Chynas Geburtstag nicht spielen. Ich wollte für sie gewinnen. Ich wollte für sie gut spielen."

Mit seinen 53 Punkten hat Thomas Bostons Franchise-Rekord von John Havlicek aus dem Jahr 1973 nur um einen Zähler verpasst.

Quelle: n-tv.de