Flutlicht-Slalom grandios verpatzt: Neureuther erleidet 33-Sekunden-K.o.

"Madonna ist ein traumhaftes Rennen", schwärmt Skistar Felix Neureuther vor dem Slalom-Jahresabschluss. Nach dem Rennen sagt er: "Einfädler passieren." Tragisch für ihn: Sein Einfädler passiert schon nach 33 Sekunden.

Felix Neureuther hat sich mit einer krachenden Pleite aus dem Skijahr 2016 verabschiedet. Beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio, von dem er vorab als "traumhaftes Rennen" geschwärmt hatte, fädelte der mit der Nummer eins ins Rennen gegangene Partenkirchener bereits nach 33 Sekunden des ersten Durchgangs ein und schied aus.

"Das ist kein Weltuntergang. Einfädler passieren, auch wenn sie natürlich nicht vorkommen sollten", sagte der 32-Jahre alte Neureuther. Trotzdem bleibt Neureuther in der WM-Saison ohne Podestplatzierung in seiner Spezialdisziplin, nachdem er zuletzt schon in Val d'Isère im zweiten Durchgang nicht ins Ziel gekommen war.

Kein "Games of Drones"

Dort, wo einst Alberto Tomba Zigtausende Tifosi verzückte, triumphierte wie im Vorjahr der Norweger Henrik Kristoffersen mit 33 Hundertsteln Vorsprung auf Österreichs Topstar Marcel Hirscher. Genau ein Jahr zuvor war Hirscher an gleicher Stelle nur knapp von einer abstürzenden TV-Drohne verfehlt worden. Diesmal blieb das Jahresfinale der beiden derzeit besten Slalom-Artisten ohne heikle Zwischenfälle, gerade im zweiten Lauf zauberten Kristoffersen und Hirscher - packender Sport statt "Game of Drones". Dritter wurde mit respektablem Abstand der Italiener Stefano Groos (+1,35 Sekunden).

Neureuther zeigte sich allerdings weitgehend unbeeindruckt von den Leistungen seiner Widersacher. "Hirscher und Kristoffersen haben aber heute auch nix Besonderes gemacht, muss ich sagen. Das zeigt, das jeder schlagbar ist", sagte der Partenkirchener - bezogen freilich auf Durchgang eins. Der eigene Leistungsstand? "Ich denke schon, dass ich eine sehr gute Form habe. Ich muss es halt im neuen Jahr nur umsetzen."

Umsetzen, heil herunterkommen - daran mangelt es bei der deutschen Nummer eins. Und auch seine DSV-Kollegen erwischten einen gebrauchten Tag - Dominik Stehle war als 15. noch der Beste, Riesenslalom-Ass Stefan Luitz war wie der glücklose Felix schon im ersten Durchgang ausgeschieden.

Es macht wieder nicht "bumm"

Madonna, das Neureuther "genial, traumhaft" findet, sollte die Wende bringen, es sollte "mal bumm machen" - so hatte er es vorher ausgedrückt. Statt bumm machte es ein anderes, hässlicheres Geräusch, als Neureuther nach etwas mehr als der Hälfte der "Canalone Miramonti" an der Torstange hängen blieb.

"Ich habe den Schwung zu früh angesetzt, wollte mit Richtung reinfahren, damit ich hoch dran bin", sagte Neureuther. Statt dran war er draußen, "das passiert eben im Slalom. Wenn ich das ein bisserl abstelle, dann schaut es sehr, sehr gut aus." Sprach's und eilte in den kurzen Weihnachtsurlaub - bereits am zweiten Feiertag geht es zum Training zurück auf die Piste. "Jetzt gilt es, daheim Kräfte zu sammeln und dann im nächsten Jahr wieder anzugreifen", sagte Neureuther. Damit am 5. Januar der nächste Slalom in Zagreb nicht wieder vorzeitig beendet ist.

