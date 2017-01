Sport

Stina Nilsson siegt und führt: Nicole Fessel überzeugt bei Tour de Ski

Nicole Fessel zeugt bei ihrem Heimrennen auf der Tour de Ski in Oberstdorf eine sehr gute Leistung. Die 33-Jährige kommt beim Skiathlon über zehn Kilometer 8,1 Sekunden hinter Siegerin Stina Nilsson aus Schweden ins. Auch Fessels Kolleginnen überzeugen.

Die deutsche Langläuferin Nicole Fessel ist bei der dritten Etappe der Tour de Ski der Langläufer auf den sechsten Rang gelaufen. Beim zweiten Etappensieg der Schwedin Stina Nilsson hatte Fessel in Oberstdorf im Skiathlon über zweimal fünf Kilometer in beiden Stilarten mit Skiwechsel 8,1 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Zweite mit 0,2 Sekunden Rückstand wurde überraschend die US-Amerikanerin Jessica Diggins vor der bisherigen Gesamtführenden Heidi Weng aus Norwegen, die anderthalb Sekunden hinter der Siegerin ins Ziel kam. Sofie Krehl (+20,3) als 16., Stefanie Böhler (+20,7) als 17. und Katharina Hennig (+23,3) auf Platz 19 rundeten das gute deutsche Teamergebnis ab.

Fessel, bereits am Sonntag im Massenstart als Zwölfte beste Deutsche, war nach den ersten fünf Kilometern in der klassischen Technik auf Platz neun liegend in die Freistil-Ski gewechselt und verlor erst im Etappenfinale den Kontakt zur Spitze. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm Siegerin Nilsson von der diesmal nur auf Rang 13 platzierten Norwegerin Ingvild Flugstadt Östberg. Am Mittwoch steht für die deutschen Skilangläufer das zweite und gleichzeitig letzte Heimrennen der WM-Saison auf dem Plan. Ebenfalls in Oberstdorf geht es in der Verfolgung über zehn Kilometer bei den Frauen ab 11.30 Uhr) und 15 Kilometer bei den Männern ab 12.45 Uhr.

Quelle: n-tv.de