Biathlon-Windlotterie in Oberhof: Peiffer ganz stark, Dahlmeier verliert Gelb

Perfektes Timing beweist Biathlet Arnd Peiffer beim Heim-Weltcup in Oberhof. Vor den eigenen Fans muss er sich in der Verfolgung nur Martin Fourcade geschlagen geben. Maren Hammerschmidt verpasst das Podium bei den Frauen nur knapp.

Biathlet Arnd Peiffer hat nach einer Windlotterie sein bestes Resultat der Saison verbucht. Beim Weltcup in Oberhof kämpfte sich der frühere Sprint-Weltmeister in der Verfolgung über 12,5 Kilometer trotz dreier Schießfehler vom 15. auf den zweiten Platz vor. Zuvor hatte Peiffer nur in Östersund als Sprint-Dritter das Podest erobert. "Ich freue mich riesig, dass es für das Podest gereicht hat", sagte Peiffer im ZDF: "Auf der letzten Runde hatte ich kaum noch Stress wegen der Lücke hinter mir. Es gibt nichts Schöneres, als so entspannt ins Ziel zu laufen."

Seinen achten Saisonsieg und insgesamt 55. Weltcup-Erfolg feierte derweil der Franzose Martin Fourcade, der damit auch die komfortable Führung im Gesamtweltcup weiter ausbaute. Der 28-Jährige (ein Schießfehler) lag im Ziel 1:09,9 Minuten vor Peiffer, Dritter wurde der Italiener Dominik Windisch (5/+1:32,4).

Koukalova übernimmt Gelb

Bei den Frauen löste die Tschechin Gabriela Koukalova in Oberhof die pausierende Laura Dahlmeier als Führende der Gesamtwertung ab. Einen Tag nach ihrem Sprint-Sieg belegte die Tschechin in der Verfolgung Rang zwei und übernahm mit einem Vorsprung von neun Punkten die Spitze. Den Sieg holte sich die Französin Marie Dorin-Habert. Rang drei ging an Kaisa Mäkärainen. Die Finnin zog in der Gesamtwertung ebenfalls an Dahlmeier vorbei und liegt vier Punkte vor Dahlmeier.

Beste deutsche Skijägerin über die zehn Kilometer war die Sprint-Fünfte Maren Hammerschmidt als erneute Fünfte. Stark präsentierte sich Vanessa Hinz, die von Platz 34 auf Rang sechs lief. Auch Franziska Hildebrand konnte sich verbessern, wurde Zwölfte. Als 17. ebenfalls weit nach vorne kam Nadine Horchler. Dahlmeier lässt mit Blick auf die WM in fünf Wochen die ersten beiden Rennen in Oberhof aus, will aber am Sonntag im Massenstart dabei sein. Ob die wegen eines grippalen Infekts ebenfalls pausierende Franziska Preuß dabei ist, ist offen.

Lesser ordentlich, Schempp enttäuscht

Bei den Herren präsentierte sich neben Peiffer auch Erik Lesser ordentlich. Als Sprint-Fünfter vielversprechend in die Loipe gegangen, lief er nach fünf Schießfehlern erneut auf den fünften Platz. Nach zwei fehlerfreien Einlagen im Liegendschießen hatte der früher Verfolgung-Weltmeisterin zwischenzeitlich sogar in Führung gelegen, patzte dann aber am Schießstand.

Enttäuschend verlief das Jagdrennen indes für Simon Schempp, der sechsmal in die Strafrunde musste und am Ende nur 20. wurde. Benedikt Doll (3) arbeitete sich vom 44. auf den 24. Rang vor. Matthias Bischl (8) als 35. und Florian Graf (8) als 49. beendeten das Rennen abgeschlagen.

Quelle: n-tv.de