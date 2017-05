Sport

The Big Four of Darts: Phil Taylor steht im Premier-League-Finale

Zum Ende seiner langen Laufbahn kann die Darts-Ikone Phil Taylor noch einmal den ganz großen Wurf angehen: Der 56-Jährige steht in der Finalrunde der Darts Premier League. Dort trifft er auf mehrere gute, alte Bekannte.

Rekord-Weltmeister Phil Taylor ist ins Finale der Darts Premier League eingezogen. Der 56 Jahre alte Engländer schlug Adrian Lewis am 16. und letzten Spieltag im schottischen Aberdeen mit 7:5 und sicherte sich damit den letzten verbliebenen der vier Plätze für die Playoffs in London am nächsten Donnerstag.

Zuvor hatten sich bereits der niederländische Weltmeister Michael van Gerwen sowie die beiden Schotten Peter Wright und Gary Anderson für die Endrunde, bei der Halbfinale und Finale an einem Abend ausgetragen werden, qualifiziert. Titelverteidiger van Gerwen sicherte sich mit einem 7:4-Sieg über Rivale Anderson in Aberdeen den ersten Platz nach der Gruppenphase und trifft damit im Halbfinale wieder auf den Schotten. Wright und Taylor spielen in der Londoner O2-Arena den zweiten Finalisten aus.

Der Engländer Dave Chisnall musste seine Hoffnungen auf das Finale begraben. Er kam im abschließenden Gruppenspiel nicht über ein 6:6 gegen seinen bereits zuvor gescheiterten Landsmann James Wade hinaus.

Taylor beendet am Jahresende seine Karriere. Der Engländer mit dem Spitznahmen "The Power" wurde in Stoke-on-Trent geboren. Er spielt seit 1976 professionell Darts und gewann 16 Weltmeistertitel für zwei Verbände.

Quelle: n-tv.de