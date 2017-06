Sport

Porsche Carrera Cup: Olsen siegt und baut Gesamtführung aus

Nach dem Überraschungssieg des Porsche-Juniors Matt Campbell am Vortag entscheidet Titelverteidiger Dennis Olsen das zweite Rennen des Porsche Carrera Cup in Spielberg souverän für sich. Platz zwei holt Nick Yelloly, Campbell wird heute nur Dritter.

Auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg feierte Porsche-Junior Dennis Olsen (Konrad Motorsport) seinen vierten Saisonsieg im Porsche Carrera Cup Deutschland. Der Norweger gewann den sechsten Lauf in seinem 485 PS starken Porsche 911 GT3 Cup vor Nick Yelloly (Team Deutsche Post by Project 1) aus Großbritannien und Porsche-Junior Matt Campbell (AUS/Fach Auto Tech). "Großartig! Beim Start war ich einen Tick schneller als Matt Campbell. Das war ausschlaggebend für den Sieg", sagte Olsen.

Als Pole-Sitter konnte Campbell seine Startposition nicht in eine Führung ummünzen, da Olsen mit einem Raketenstart noch vor der ersten Kurve am 22-Jährigen vorbeizog. Olsen fuhr einen Vorsprung von einer halben Sekunde heraus, doch nach einer Kollision zweier Fahrzeuge im Mittefeld kam das Safety-Car auf die Strecke. Den Re-start nutze Olsen, um sich erneut von Campbell abzusetzen.

Der Nachwuchsrennfahrer aus dem norwegischen Våler bewahrte auch nach einer zweiten Safety-Car-Phase einen kühlen Kopf und fuhr nach 19 Runden als Erster über die Ziellinie. Yelloly arbeitete sich auf Rang drei vor, nachdem der 26-Jährige von Position fünf ins Rennen gestartet war. Der Pilot vom Team Deutsche Post by Project 1 schloss zu Campbell auf und ging im vorletzten Umlauf auf der Innenbahn der Spitzkehre an ihm vorbei. "Der zweite Platz ist das Ergebnis einer überragenden Teamleistung. Das Duell mit Matt Campbell war intensiv, aber fair", sagte Yelloly.

Hinter Yelloly beendete Campbell das Rennen auf dem 4,326 Kilometer langen Kurs auf Rang drei. "Am Samstag ein Sieg und heute Dritter – das ist super. Im Mittelsektor konnte ich im zweiten Rennen das Tempo nicht mitgehen, aber es war ein hervorragendes Wochenende", sagte der Porsche-Junior. Für Campbell war der sechste Lauf des nationalen Markenpokals eine ideale Vorbereitung für den Porsche Mobil 1 Supercup, bei dem er Anfang Juli im Rahmenprogramm des Formel-1-Rennens in Spielberg an den Start gehen wird.

Als bester Rookie sicherte sich Larry Ten Voorde (NL/Team Deutsche Post by Project 1) den vierten Platz. Der luxemburgische Gaststarter Dylan Pereira von Zele-Racing fuhr auf den fünften Rang vor Christopher Zöchling (A/MRS GT-Racing).

Porsche-Junior Thomas Preining (Konrad Motorsport) konnte das Rennen in Spielberg nicht beenden. Der Österreicher rollte bereits nach wenigen Metern ohne Vortrieb aus. "Mein Start war sehr gut, aber nach 50 Metern hatte ich plötzlich keinen Vortrieb mehr. Wir müssen jetzt schauen, woran das gelegen hat", sagte das Talent aus Linz. Trotz des Ausfalls konnte Preining seine Führung in der Rookie-Wertung verteidigen. Die Amateur-Wertung gewann Egidio Perfetti (NL/Momo-Megatron Team Partrax).



Führender der Gesamtwertung ist nach sechs Läufen Olsen mit 116 Punkten. Hinter ihm auf dem zweiten Rang folgt Zöchling mit 94 Zählern. Michael Ammermüller (D/raceunion Huber Racing) konnte als Dritter 90 Punkte sammeln. Im Rahmen der DTM werden die nächsten beiden Rennen vom 30. Juni bis 2. Juli auf dem Norisring ausgetragen.

Quelle: n-tv.de