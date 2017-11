Sport

Tischtennis-Stars im Aufwind: Roßkopf lobt seine "China-Schrecken"

Bei den German Open im Tischtennis dominieren Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll die sonst übermächtigen Chinesen nach Belieben. Das freut Jörg Roßkopf besonders. Der Bundestrainer träumt von einer goldenen DTTB-Zukunft - gemeinsam mit Altmeister Boll.

Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf ist von den aktuellen Erfolgen der deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll begeistert, warnt aber vor einem Wiedererstarken der Chinesen. "Es macht riesig Spaß. Die Spieler haben Megaselbstvertrauen und kriegen das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht", sagte der 48-Jährige der "Süddeutschen Zeitung". Ovtcharov hatte Boll zuletzt in den Finalspielen beim Weltcup in Lüttich und bei den German Open in Magdeburg geschlagen. Auf dem Weg dorthin erwiesen sich die Stars des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) als "China-Schrecken" - beiden waren Siege über die chinesischen Asse gelungen.

Roßkopf freut der Trend, er will ihn aber nicht überbewerten: "Es gibt zurzeit ein bisschen Hoffnung für uns, aber es ist nicht so, dass China wankt und fällt." Die derzeitige Schwächephase der Tischtennis-Großmacht ("Chinesen haben schon ein paar Sorgen") sei nur einer der Gründe für den Aufschwung. "Dima und Timo spielen zurzeit mit sehr viel Selbstvertrauen und schwimmen auf einer Welle des Erfolgs", sagte Roßkopf.

Beim Jahresfinale in Astana (14. bis 17. Dezember) hat der 29-Jährige Ovtcharov die Chance, Nummer eins der Welt zu werden. Das freut Roßkopf besonders: "Das wäre eine Bestätigung für seine Arbeit, denn er trainiert wahnsinnig intensiv. Uns beim Deutschen Tischtennis-Bund würde es sehr stolz machen, wenn er nach Timo Boll als zweiter Deutscher die Nummer eins der Welt würde."

Auch über Boll war Roßkopf voll des Lobes. "Timo ist schlichtweg ein begnadetes Talent. Er strahlt eine Ruhe aus und ist im Aufschlag-Rückschlag-Spiel vielleicht sogar der beste Spieler der Welt. Es ist Wahnsinn, dass er schon so lange auf so hohem Niveau spielt", sagte der gebürtige Dieburger. "Er braucht über einen Rücktritt nicht nachzudenken. Ich plane mit ihm bis 2020 und darüber hinaus."

Quelle: n-tv.de