Sport

Verfälscht und aus Zusammenhang: Rusada bestreitet Doping-Geständnis

Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada dementiert, dass ihre Leiterin Anna Anzeliowitsch organisiertes Doping in Russland eingestanden hat. Ihre von der "New York Times" zitierten Aussagen seien verfälscht worden.

Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada hat ein angebliches Eingeständnis ihrer Leiterin zu organisiertem Doping dementiert. Die Aussagen von Anna Anzeliowitsch in der "New York Times" seien verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen worden, teilte die Rusada in Moskau der Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Daher sei der Eindruck entstanden, dass die Rusada die Existenz einer institutionellen Verschwörung bestätige, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Zeitung hatte Anzeliowitsch mit Bezug zum Doping in Russland mit den Worten zitiert: "Es war eine institutionelle Verschwörung." Diese Worte würden aber genau die Formulierung des Doping-Sonderermittlers Richard McLaren aufnehmen. Der Kanadier hatte Russland in seinen beiden Reports Staatsdoping vorgeworfen und von einer "institutionellen Verschwörung" über mehrere Jahre und sportliche Großereignisse hinweg gesprochen.

Wie die Rusada bezweifelt auch der Kreml die Glaubwürdigkeit des Zeitungsberichts. Erst müsse man prüfen, ob die Aussage so gefallen sei, wie sie Anzeliowitsch zugeschrieben werde, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Der Kreml könne die US-Zeitung nicht als Erstquelle akzeptieren. Sportminister Pawel Kolobkow sagte: "Unsere Position hat sich nicht geändert. "Anzeljowitschs Aussagen seien womöglich falsch interpretiert worden.

Neben Anzeliowitsch war in der "New York Times" auch Wladimir Smirnow zitiert worden, der Vorsitzende des im Juni von Russlands Präsident Wladimir Putin eingesetzten Anti-Doping-Ausschusses. Er wurde mit den Worten zitiert: "Aus meiner Sicht als ehemaliger Sportminister und ehemaliger Präsident des nationalen olympischen Komitees haben wir eine Menge Fehler gemacht." Den Vorwurf eines staatlichen Dopingsystems wies er aber wie Anzeliowitsch zurück.

Spiel mit Worten und Bezeichnungen

Vor dem russischen Dementi hatte sich McLaren zurückhaltend, aber vorsichtig positiv zum vermeintlichen Doping-Eingeständnis geäußert. "Das ist Schadensbegrenzung", sagte der Kanadier der "New York Times" und vermutete, dass womöglich weitere Untersuchungen verhindert werden sollen.

Er zeigte sich allerdings zufrieden damit, dass russische Offizielle seine Erkenntnisse nicht mehr in Zweifel zögen: "Fakten können unterschiedlich bezeichnet werden. Es ist ein bisschen ein Spiel mit Worten und Bezeichnungen." Dieses Spiel scheint nun weiterzugehen.

Quelle: n-tv.de