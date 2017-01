Sport

Biathlon-Ekstase in Oberhof: Schempp und Lesser kochen Fourcade ab

Im Duell Mann gegen Mann gelingt den deutschen Biathleten in Oberhof ein Coup. Im Massenstart setzen sich Simon Schempp und Erik Lesser gegen Weltcup-Dominator Martin Fourcade durch. Der lässt sich auf der Schlussrunde überraschen.

Biathlet Simon Schempp hat zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof in einem packenden Rennen den Massenstart gewonnen und seinen elften Weltcupsieg gefeiert. In einem fulminanten Zielsprint setzte sich der 28-Jährige gegen Teamkollege Erik Lesser und Frankreichs Superstar Martin Fourcade durch und sicherte sich seinen ersten Saisonerfolg.

Auf der letzten von fünf Runden sah es lange so aus, als könnte erneut der Gesamtweltcup-Führunde Fourcade gewinnen, doch das deutsche Duo legte einen sensationellen Zielsprint hin. Schempp lag am Ende 0,4 Sekunden vor Fourcade, Lesser setzte sich noch hauchdünn im Foto-Finish gegen den Franzosen durch. Schempp und Lesser mussten einmal in die Strafrunde, Fourcade zweimal. Es war der erste deutsche Männer-Sieg in Oberhof seit 2012.

Ekstase in Thüringen

"Martin hat auf der letzten Runde gleich angegriffen, ich konnte aber dranbleiben. Da ich im Windschatten war, habe ich ein paar Körner sparen können. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben", sagte Schempp im ZDF. Auch Lesser war überglücklich: "Ich hätte nie gedacht, dass sich der Fourcade noch abkochen lässt vom kleinen Lesser. Da hat sich das Krafttraining mal gelohnt."

Auch Lesser lag zwischenzeitlich schon in Führung, musste sich nach einem Fehler im letzten Schießen aber zunächst wieder hinten anstellen. Rund 20.000 Fans in Oberhof waren in purer Ekstase, als Schempp und Lesser den Doppelsieg einfuhren. Der ehemalige Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer hatte mit seinem zweiten Platz in der Verfolgung am Samstag bereits für ein starkes Resultat in Thüringen gesorgt. Lesser hatte in diesem Rennen als Fünfter überzeugt.

Quelle: n-tv.de