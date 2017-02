Sport

Chaos-Skifliegen in Oberstdorf: Schlierenzauer übersteht Sturz glimpflich

Wenn alles gut geht, ist Skifliegen ein Spektakel. In der Qualifikation von Oberstdorf geht nicht alles gut, Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer kommt nach einem 200-Meter-Satz zu Fall. Auch der folgende Wettkampf verläuft nicht wie erhofft.

Skispringer Gregor Schlierenzauer ist beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf schwer gestürzt, hat sich aber offenbar nicht ernsthaft verletzt. Der Weltcup-Rekordsieger aus Österreich verlor in der Qualifikation nach der Landung bei 201 Metern das Gleichgewicht, fiel heftig auf die Seite und lag etwa 15 Sekunden regungslos im Schnee.

Der 27-Jährige hielt sich die Hüfte, wurde auf einem Schlitten aus dem Auslauf gebracht und anschließend mit Blaulicht in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine schwere Brustprellung sowie ein Hämatom im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Dies ergab eine eingehende medizinische Untersuchung im Krankenhaus in Immenstadt.

Mit Blick auf eine befürchtete schwere Knieverletzung gab es zunächst Entwarnung. Eine erste Prüfung ergab keine Schädigung an Schlierenzauers im Vorjahr wegen eines Kreuzbandrisses operierten rechten Knie, teilte der Österreichische Skiverband mit. Der viermalige Skiflug-Weltmeister aus Österreich wird sich in Innsbruck jedoch einer weiteren Untersuchung unterziehen.

Schlierenzauer war erst vor drei Wochen nach mehr als einem Jahr Pause in den Weltcup zurückgekehrt. Im Januar 2016 hatte der Gewinner von 53 Weltcups seine Saison zunächst unterbrochen. Im folgenden März erlitt er beim Skifahren in Kanada einen Kreuzbandriss.

Wellinger reicht Rekord erneut nicht

Im Wettkampf belegte der Deutsche Andreas Wellinger mit einem erneuten Schanzenrekord wie schon am Samstag wieder den zweiten Platz. Der Team-Olympiasieger flog im ersten Durchgang auf 238 Meter und verbesserte seine erst am Vortag aufgestellte Bestmarke um dreieinhalb Meter. Dennoch musste er in dem wegen zu starken Windes nach einem Durchgang abgebrochenen Wettbewerb erneut Vortagessieger Stefan Kraft aus Österreich den Vortritt lassen.

Kraft kam mit weniger Anlauf auf 235,5 Meter und lag um 12,6 Punkte vor Wellinger. Dritter wurde der Slowene Jurij Tepes. Richard Freitag belegte mit 216 Metern Rang elf.

Quelle: n-tv.de