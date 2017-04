Sport

NBA-Playoffs: Rekord aufgestellt: Schröder brilliert bei Hawks-Niederlage

Trotz herausragender Leistung von Dennis Schröder können die Atlanta Hawks eine Niederlage nicht verhindern und stehen vor dem Erstrunden-Aus. Auch Paul Zipser muss mit den Chicago Bulls um den Einzug in die Conference Halbfinals bangen.

Dennis Schröder steht mit den Atlanta Hawks vor dem Playoff-Aus in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Der Braunschweiger verlor trotz einer starken Leistung mit seinem Team bei den Washington Wizards mit 99:103 (49:50) und liegt in der "Best-of-Seven"-Serie 2:3 zurück.

Schröder war mit 29 Punkten und elf Assists bester Spieler der Hawks. Damit übertraf er sogar Teamkollege Paul Millsap, der mit 21 Punkten und elf Rebounds glänzte. Herausragend war auch Schröders Dreierquote. Persönliche Bestmarke: Fünf seiner sechs Versuche aus der Distanz landeten im Korb. Die 29 Punkte bedeuten sogar einen persönlichen Playoff-Rekord für den Nationalspieler. Zuvor kam bei den Hawks seit Pistol Pete niemand mehr über 25 Punkte und zehn Assets.

Doch am Ende reichte das für die Hawks nicht. Schröder brachte sein Team in der Schlussphase mit seinem fünften Dreier auf 99:101 heran, doch Washingtons John Wall konterte mit dem 103:99. "Das war der Punkt, wir müssen besser werden, wenn es in die entscheidende Phase geht", sagte Schröder.

Auch der deutsche Rookie Paul Zipser und die Chicago Bulls müssen um die zweite Playoff-Runde bangen. Nach dem 97:108 (50:52) bei den Boston Celtics und der dritten Niederlage in Serie steht es ebenfalls nach fünf Partien 2:3. Die Bulls benötigen zwei Siege aus den nächsten zwei Spielen, um doch noch in die Conference Halbfinals einziehen zu können.

Allstar Dwayne Wade war mit 26 Punkten, elf Rebounds und acht Vorlagen stärkster Spieler. Zipser kam in 17 Minuten auf fünf Punkte und drei Rebounds. Am Freitag kommt es in Chicago zum sechsten Match.

Quelle: n-tv.de