Sport

Dritter Triumph in vier Jahren: Selby bleibt Snooker-Weltmeister

Bereits 2007 treffen Mark Selby und John Higgins im Finale der Snooker-WM aufeinander. Damals gewinnt Higgins, doch dieses Mal zeigt Selby das bessere Spiel und verteidigt seinen Titel.

Der Engländer Mark Selby hat seinen Titel verteidigt und ist zum dritten Mal Snooker-Weltmeister geworden. Der 33-Jährige setzte sich im Crucible Theatre in Sheffield im Finale der Serie Best of 35 gegen den viermaligen Champion John Higgins aus Schottland mit 18:15 Frames durch. Selby, der seit über zwei Jahren die Weltrangliste anführt, kassierte für seinen neuerlichen Triumph eine Prämie von 441.000 Euro.

Selby lag zwischenzeitlich mit 4:10 zurück und startete dann in dem packenden Endspiel über zwei Tage eine furiose Aufholjagd. Der Weltranglistenerste krönte damit seine exzellente Saison mit dem Triumph beim wichtigsten Turnier der Welt.

"The Jester from Leicester", wie Selby genannt wird, stellte vor allem am Montag seine großartigen taktischen Fähigkeiten und seine Klasse beim Lochspiel unter Beweis. Zwischenzeitlich erzielte er über 200 Punkte am Stück, ohne dass Higgins einen Ball lochen konnte. Die Aufholjagd des 41-jährigen Schotten, der im Crucible Theatre seinen fünften WM-Titel verpasste, kam zu spät. Selby verwandelte drei Minuten nach Mitternacht den letzten Ball des Spiels im 33. Frame.

Drei Titel in vier Jahren

Mark Selby hatte bereits 2007 in seinem ersten WM-Finale gegen Higgins gespielt, damals unterlag er mit 13:18. Bei seinem ersten Titelgewinn 2014 setzte er sich im Finale gegen Snooker-Legende Ronnie O'Sullivan durch, der dieses Mal im Viertelfinale am Chinesen Ding Junhui gescheitert war.

Im vergangenen Jahr hatte Selby just an dem Abend gegen Ding triumphiert, an dem der Fußballklub aus seiner Heimatstadt Leicester die Meisterschaft in der Premier League gewann. Das Crucible Theatre war zum 40. Mal Schauplatz der WM-Entscheidung. Der Vertrag mit der "Kathedrale des Snooker" läuft noch bis 2027.

Quelle: n-tv.de