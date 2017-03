Sport

Horrorsturz, Not-OP, Koma: Skistar Holmlund bleibt schwer geschädigt

Anna Holmlund stürzt schwer, wird notoperiert und ins Koma versetzt. Monatelang hoffen Ärzte und Freunde auf eine vollständige Genesung des Skicross-Superstars. Nun gibt es eine schockierende Diagnose: Holmlund hat keine willensgesteuerte Motorik mehr.

Die schwedische Skicrosserin Anna Holmlund wird nach ihrem schweren Trainingssturz im vergangenen Dezember offenbar schwere körperliche und geistige Schäden behalten. "Die Angehörigen müssen sich damit abfinden, dass sie Anna nicht so zurückbekommen werden, wie sie früher war", sagte Jakob Swanberg, Teamarzt der schwedischen Skicrosser, der Zeitung "Dagens Nyheter": "Sie hat keine wirklich willensgesteuerte Motorik." Eine genaue Prognose zum Genesungsgrad wollte Swanberg nicht abgeben.

Die 29-Jährige liegt seit dem Sturz im Koma. Der Unfall passierte im Training in Innichen in den Dolomiten. "Das war wirklich sehr großes Pech", sagte Teamchef Joar Båtelson über den Sturz, zu dem es auf einem vergleichsweise einfachen Teil der Strecke gekommen war. Bei Holmlund waren in einer ersten Diagnose Hirnblutungen festgestellt worden. Später wurde nach Angaben des Mediziners diagnostiziert, dass ihr Hirn angeschwollen ist, zudem habe sie massive Gesichtsverletzungen erlitten. Die Olympiadritte von Sotschi war hart mit dem Kopf aufgeschlagen und sofort notoperiert worden.

Nach dem ersten Eingriff war das Team noch positiv gestimmt: "Ihre Werte sind stabil." Weitere Eingriffe seien daher nicht geplant. Holmlund werde aber weiter im Koma bleiben, "damit sich ihr Körper regenerieren kann". Nur einen Tag später fielen die Diagnosen bereits deutlich negativer aus: Wie Swanberg dem "Aftonbladet" damals sagte, sei das "Ergebnis nach weiteren Untersuchungen niederschmetternd". Bei der 29-Jährigen bestehe "ein großes Risiko auf bleibende Schäden". Man müsse die weitere Entwicklung abwarten.

Anna Holmlund ist ein Top-Star der Skicross-Szene. Bei 67 Starts im Weltcup stand sie 33-mal auf dem "Stockerl", 19 Rennen gewann sie, darunter auch eines in diesem Winter. Bei der WM 2011 war sie Dritte, in Sotschi 2014 holte sie Olympia-Bronze. Sie gewann zweimal den Gesamtweltcup.

