Verband sperrt Ex-Weltmeister: Snooker-Star Bingham hat illegal gewettet

Der ehemalige Snooker-Weltmeister Stuart Bingham wird wegen Wettbetrugs für sechs Monate gesperrt. Der Engländer soll auch auf eigene Spiele gesetzt haben. Neben der Sperre und einer Geldstrafe, muss er sich auch in medizinische Behandlung begeben.

Der ehemalige Snooker-Weltmeister Stuart Bingham ist wegen unerlaubter Wetten für sechs Monate gesperrt worden. Wie der Profiverband für Billard und Snooker (WPBSA) mitteilte, darf der Engländer ab diesem Samstag bis zum 26. Januar 2018 nicht antreten, die übrigen drei Monate der Strafe wurden zur Bewährung ausgesetzt. Bingham habe indes nicht versucht, den Ausgang von Spielen zu manipulieren, unterstrich der Weltverband.

Der 41-Jährige habe allerdings in den vergangenen sieben Jahren umgerechnet wohl rund 40.000 Euro gewettet und dabei auch auf eigene Partien gesetzt. Bingham wettete demnach teilweise im Namen seines Managers und habe in einer ersten Anhörung am 11. Juli nicht alle Vergehen zugegeben. In der zweiten Anhörung am 11. Oktober verurteilte der Verband ihn neben der Sperre außerdem dazu, die Kosten des Verfahrens in Höhe von umgerechnet fast 22.500 Euro zu tragen.

Verbandschef Jason Ferguson äußerte sich enttäuscht über Binghams Verfehlungen, gab sich aber auch überzeugt, dass der Profi in seinen Matches immer alles gegeben habe. "Die Spieler müssen verstehen, dass sie nicht auf Snooker wetten dürfen. Auch dann, wenn sie in dem Match oder Turnier nicht selbst antreten", sagte er. "Jeder Spieler, der gegen die Wettregeln verstößt, wird die schwerwiegendsten Konsequenzen tragen müssen."

Bingham, der 2015 überraschend den WM-Titel gewonnen hatte und derzeit die Nummer zehn der Welt ist, schrieb noch vor der Bekanntgabe des Urteils bei Twitter: "Bleibt ruhig vor dem Sturm." Bingham kann bis zum 6. November Einspruch gegen das Urteil einlegen, das ihm auch eine medizinische Behandlung auferlegt.

Quelle: n-tv.de