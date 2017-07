Sport

"Wow, was für wilde Löcher": Spieth patzt, zittert und spektakelt

Jordan Spieth liefert bei der 146. British Open die ganz große Show ab: Drei Schläge Vorsprung - Einbruch - Zittern an der 13 - spektakuläres Comeback - Major-Sieg! Jetzt hat der amerikanische Golf-Youngster sogar Chancen auf den Karriere-Slam.

Youngster Jordan Spieth hat bei der 146. British Open für die ganz große Golf-Show gesorgt. Nach vielen Fehlschlägen zu Beginn und einem kapitalen Patzer auf der 13. Bahn rettete der Amerikaner am Ende mit brillantem Spiel seinen dritten Major-Sieg. Der 23-Jährige gewann das Traditionsturnier im Royal Birkdale Golf Club mit einem Gesamtergebnis von 268 Schlägen vor seinem Landsmann Matt Kuchar (271) und dem Überraschungs-Dritten Haotong Li (274) aus China.

Für seinen Triumph im englischen Southport kassierte Spieth umgerechnet rund 1,85 Millionen Dollar Preisgeld. Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer (282) beendete die Veranstaltung im englischen Southport auf dem geteilten 37. Rang. "Das ist unglaublich. Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen", sagte Spieth überwältigt bei der Siegerehrung auf dem 18. Grün. Unter lautstarkem Jubel der Fans reckte der Amerikaner die Open-Trophäe, die sogenannte Claret Jug, in die Höhe.

Spieths Schlussrunde auf dem Par-70-Platz awurde zur kuriosen Show. Mit drei Schlägen Vorsprung auf Kuchar war er in den Finaltag gestartet. Doch gleich auf den ersten Spielbahnen unterliefen ihm ungewohnte Fehler. Auf der 13. Spielbahn verzog er seinen Abschlag so weit nach rechts in die Dünen, dass er den Ball wegen der schlechten Lage für unspielbar erklärte und dafür einen Strafschlag kassierte. Den nächsten Schlag spielte er dann von der Driving Range aus, um einen besseren Winkel in das über 150 Meter entfernte Grün zu haben. Der Ball verfehlte das Grün zwar, aber Spieth büßte mit zwei starken Aktionen nur einen weiteren Schlag ein. Dennoch verlor er die Führung an Kuchar. Von da an war Spieth so richtig wach. Auf den letzten fünf Löchern lieferte er ein wahres Feuerwerk an guten Golfschlägen ab.

Viel Lob gab es für den jungen Mann aus Dallas auch amerikanischen Sportkollegen - allen voran Golf-Superstar Tiger Woods. "Was für ein unglaubliches Comeback und was für ein Sieg. Ganz viele Glückwünsche", twitterte der 14-malige Major-Champion. Der 23-jährige Spieth hatte an der englischen Nordwestküste bereits das dritte der vier wichtigsten Golf-Turniere der Welt gewonnen. Das konnte Woods in dem Alter noch nicht vorweisen. Nur US-Golf-Legende Jack Nicklaus hatte das 1963 geschafft. Nicklaus' Gratulations-Tweet ließ nicht lange auf sich warten: "Wow, was für wilde letzte neun Löcher. Ist Jordan Spieth etwas anders?"

Michael Phelps war ebenfalls von seinem Freund begeistert: "Riesigen Glückwunsch an Jordan Spieth!! Gut gemacht, Kumpel!!", twitterte der Schwimmstar, der 23 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewann. Auch der Golf-verrückte Basketball-Superstar und NBA-Champion Stephen Curry von den Golden State Warriors fühlte sich von der Spieth-Show "bestens unterhalten".

Quelle: n-tv.de