Sport

Mit der Glücks-13 zum Rekord: Sprintkönig Kittel entthront Zabel

Marcel Kittel bleibt in den Massensprints der Tour de France der Alptraum der Konkurrenz: In Bergerac feiert der neue deutsche Rekordmann seinen bereits vierten Tageserfolg der diesjährigen Rundfahrt. Am Tag der Deutschen schiebt nur André Greipel Frust.

Sprintkönig Marcel Kittel hat den 15 Jahren alten deutschen Tour-Etappenrekord Erik Zabels gebrochen und sich ein sportliches Denkmal gesetzt. Bei der 104. Frankreich-Rundfahrt führte Kittel die Konkurrenz auch im Massensprint der 10. Etappe vor und siegte in überlegener Manier zum 13. Mal bei der Großen Schleife - so oft wie kein anderer deutscher Fahrer. John Degenkolb machte als Zweiter einen Thüringer Doppelsieg perfekt.

"Ich kann es nicht glauben, bin überglücklich. Vier Etappensiege - ich bin überwältigt", sagte Kittel: "Den Rekord alleine zu haben, bedeutet mir sehr viel. Als ich mit dem Radsport begonnen habe, konnte ich mir nicht einmal vorstellen, je die Tour zu fahren." Der 29 Jahre alte Quick-Step-Star baute zudem seinen Vorsprung im Kampf um das Grüne Trikot aus. Hatte er am Freitag noch hauchdünn im Fotofinish triumphiert, setzte er sich diesmal mit mehreren Radlängen Vorsprung auf Degenkolb (Trek-Segafredo) durch. Rüdiger Selig (Bora-hansgrohe) machte als Vierter das grandiose deutsche Ergebnis perfekt.

Kittel, der 2013 und 2014 ebenfalls viermal bei der Tour gesiegt hatte, kann seine beeindruckende Rekordjagd bereits am Mittwoch fortsetzen, wenn die elfte Etappe in Pau am Rande der Pyrenäen mit dem nächsten Massensprint enden dürfte. Fünf oder mehr Etappensiege bei einer einzigen Tour hat in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt als einziger reiner Sprinter Mark Cavendish erreicht: Der Brite gewann 2009 sechsmal, 2010 und 2011 sicherte er sich jeweils fünf Erfolge.

Routinier André Greipel setzte indes eine glücklose Tour fort. Obwohl das Lotto-Team des Rostockers in der Anfahrt des schwierigen Sprints mit zwei 90-Grad-Kurven viel Arbeit leistete, kam der 34-Jährige nur auf Platz zwölf. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden behauptete Titelverteidiger Christopher Froome problemlos. Nach den schweren Stürzen am Sonntag und dem folgenden Ruhetag blieb die zehnte Etappe lange unspektakulär. Die französischen Ausreißer Yoann Ofredo (Wanty-Groupe Gobert) und Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro) fuhren 170 Kilometer an der Spitze, wurden aber überpünktlich gestellt.

