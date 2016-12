Sport

Van Gerwen, Taylor, van Barneveld: Starkes Favoritentrio erreicht nächste Runde

Der Topfavorit Michael van Gerwen und der alte Hase Raymond van Barneveld stehen im Achtelfinale der Darts-WM. Auch der 16-fache Weltmeister Phil Taylor wirft sich überzeugend weiter - und könnte nun auf Max Hopp treffen.

Top-Favorit Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London nach einem starken Match ins Achtelfinale eingezogen. In der zweiten Runde besiegte der belgische Weltranglistenerste den Spanier Cristo Reyes mit 4:2 und trifft nun auf Darren Webster aus England.

Auch der 16-malige Weltmeister Phil Taylor und der niederländische Altmeister Raymond van Barneveld erreichten die nächste Runde. Während Taylor sein Zweitrundenmatch in der Neuauflage des WM-Finals von 2004 gegen seinen englischen Landsmann Kevin Painter mit 4:0 gewann, bezwang van Barneveld den ebenfalls aus England stammenden Alan Norris ebenso überlegen mit 4:0. In der Runde der letzten 16 trifft Taylor nun entweder auf den Idsteiner Max Hopp oder Kim Huybrechts aus Belgien. Beide treffen am Mittwoch (14 Uhr/Sport1 und n-tv Liveticker) aufeinander. Der ehemalige Postbote Van Barneveld bekommt es mit dem englischen Vize-Weltmeister Adrian Lewis zu tun.

Ausgeschieden ist derweil der Österreicher Mensur Suljovic. Die Achte der Weltrangliste verlor 3:4 gegen Mark Webster aus Wales und wurde damit seinem Status als Aufsteiger der Saison nicht gerecht. Außerdem besiegte der Nordire Daryl Gurney seinen Gegner Robert Thornton aus Schottland mit 4:3, Dave Chisnall gewann ein weiteres englisches Duell mit Chris Dobey 4:2.

Quelle: n-tv.de