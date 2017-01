Sport

Großes Finale in Bischofshofen: Stoch vor Tourneesieg, Wellinger schon raus

Im Kampf um den Gesamtsieg übernimmt Kamil Stoch nach dem ersten Durchgang die Führung bei der Vierschanzentournee, obwohl der bislang führende Norweger Andre Tande weiter springt. Eine böse Überraschung erlebt Qualifikationssieger Andreas Wellinger.

Skisprung-Olympiasieger Kamil Stoch greift nach dem Gesamtsieg bei der 65. Vierschanzentournee. Im ersten Durchgang beim entscheidenden Springen in Bischofshofen nahm der als Zweitplatzierte gestartete Pole seinem Konkurrenten Daniel Andre Tande 4,5 Punkte ab und hat damit vor dem letzten Sprung 2,8 Punkte beziehungsweise knapp zwei Meter Vorsprung auf den Norweger. In Führung liegt zur Halbzeit der Slowene Jurij Tepes mit der Bestweite von 141,0 Meter (140,6 Punkte) vor Stoch (139,5) und Tande (135,0).

Lokalmatador Stefan Kraft hat dagegen die Chance auf den Tourneesieg verspielt. Der Österreicher unterlag im K.o.-Duell gegen Richard Freitag (Aue), schaffte es nur über die Lucky-Loser-Regelung in den zweiten Durchgang, liegt aber mit 120,3 Punkten weit zurück auf Platz 16.

Der deutsche Hoffnungsträger Andreas Wellinger, am Donnerstag Sieger in der Qualifikation erlebte hingegen ein Desaster, verlor das K.o.-Duell gegen Teamkollege Markus Eisenbichler und schied mit 112,1 Punkten aus. "Der Sprung war extrem aggressiv. Bei dem starken Rückenwind funktioniert das nicht", sagte Welliger.

Freitag (126,6) ist als Achter bester Deutscher vor Eisenbichler (126,1) auf Platz zehn. Karl Geiger (Oberstdorf) als 13. (124,8) und Stephan Leyhe (Willingen) als 15. (122,3) erreichten ebenfalls den zweiten Durchgang. Leyhe blieb aber hinter seiner starken Leistung in der Qualifikation zurück, als er Dritter geworden war.

