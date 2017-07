Sport

Nach Rassismus-Eklat: Tennis-Rüpel Nastase wird "kaltgestellt"

Der frühere Tennis-Star Ilie Nastase wird wegen diskriminierender Äußerungen gegenüber Serena Williams und einigen britischen Spielerinnen vom Internationalen Tennis-Verband hart bestraft. Nastase zieht daraus folgenschwere Konsequenzen.

Der frühere Tennis-Star Ilie Nastase ist wegen diskriminierender Äußerungen gegenüber Serena Williams und einigen britischen Spielerinnen vom Internationalen Tennis-Verband (ITF) hart bestraft worden. Bis 2020 darf er nicht mehr in leitender Funktion an ITF-Wettbewerben teilnehmen, bis zum Jahresende erhält der frühere French-Open-Sieger überhaupt keine Akkreditierungen mehr. Für Grand-Slam-Turniere gilt dieser Ausschluss jedoch nicht, da diese nicht in die Verantwortlichkeit der ITF fallen. Zudem wurde Nastase zu einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar verurteilt.

Die ehemalige Nummer eins der Welt war am Rande des Fed-Cup-Duells zwischen Rumänien und Großbritannien mehrfach ausfällig geworden. Eine Journalistin hatte mitgehört, wie der zweimalige Major-Champion über das ungeborene Baby von Williams sagte: "Mal sehen, was es für eine Farbe hat: Schokolade mit Milch?" Einen Tag später war der rumänische Teamchef während eines Spiels wegen groben unsportlichen Verhaltens und zahlreichen Pöbeleien des Stadions verwiesen worden. Mit heftigen Worten hatte er vor allem gegen die britische Spitzenspielerin Johanna Konta gelästert ("Fucking bitches"), die danach in Tränen ausbrach. Auch Schiedsrichter hatte er unflätig angegriffen. Die britische Teamchefin Anne Keothavong soll er bei einem offiziellen Essen nach ihrer Zimmernummer gefragt haben.

Zwischen 1997 und 2008 war Nastase auch Präsident des rumänischen Tennis-Verbandes. In einem Gerichtsurteil war er der Verschwendung von Verbandsgeldern überführt worden, war ihn 2008 zur Aufgabe dieses Amtes zwang. Seine schlechten Manieren auf dem Tennisplatz waren aber schon gefürchtet, als er noch aktiver Spieler war. 1975 verließ der US-Amerikaner Arthur Ashe den Platz, weil er sich die Beschimpfungen des Gegners nicht mehr anhören wollte.

Nastase hat bereits angekündigt, sich im Falle einer Sperre vom Tennis zurückziehen. "Wenn mir nicht erlaubt wird, wieder auf der Bank Platz zu nehmen, höre ich auf. Ich habe noch andere Dinge, die ich tun kann", sagte er der BBC. Zuvor hatte Nastase sich öffentlich für sein Verhalten entschuldigt. Seine Aussagen bezüglich der schwangeren Williams seien von der Presse "aufgebauscht" worden. Er habe "Respekt" vor der mehrfachen Wimbleonsiegerin, versicherte Nastase. Nastase und der rumänische Tennis-Verband haben 21 Tage Zeit, um gegen das Urteil vorzugehen.

Quelle: n-tv.de