"Ein Geschenk für den Sport": Top-Golfer Kaymer lobt US-Präsident Trump

Martin Kaymer outet sich als Fan des Unternehmers Donald Trump. "Was er im Golf anpackt, ist immer ein Erfolg". Über den Politiker Trump schweigt sich der Golfstar aus. Er wundere sich lediglich über die heftigen Reaktionen gegenüber des US-Präsidenten.

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat sich als Fan von US-Präsident Donald Trump geoutet - zumindest was dessen Verdienste für den Sport angeht. "Was er im Golf anpackt, ist eigentlich immer ein Riesenerfolg. Als Golf-Fan ist er ein Geschenk für uns", sagte Kaymer vor dem Auftakt des US Masters in Augusta der "Bild"-Zeitung: "Die Plätze, die er weltweit gebaut hat, sind extrem gut."

Über den Politiker Trump müsse sich laut Kaymer jeder seine eigene Meinung bilden. Der 32-Jährige bezog diesbezüglich selbst keine Stellung, ist allerdings erstaunt über die Reaktionen, die Trumps politische Handlungen hervorrufen. "Er macht das, was er angekündigt hat. Ich bin überrascht, dass die Leute, besonders die, die Trump gewählt haben, jetzt über seine Äußerungen und Handlungen verwundert sind", sagte Kaymer.

Deutlicher äußerte sich hingegen der frühere Weltranglistenerste Rory McIlroy aus Nordirland, der zu Beginn des Jahres noch eine Golfrunde mit dem mächtigsten Mann der Welt gespielt hatte. "Ich würde jetzt bestimmt zweimal darüber nachdenken", meinte der 27-Jährige, der nach der Aktion in den sozialen Netzwerken wüst beschimpft worden war.

Kaymer muss früh auf die Runde

Martin Kaymer startet übrigens am Donnerstag um 10.34 Uhr Ortszeit (16.34 Uhr/MESZ) in sein zehntes Masters-Turnier. Der 32-Jährige wird beim ersten Major des Jahres zusammen mit dem Mastars-Champion von 2015 Jordan Spieth aus den USA und dem Engländer Matthew Fitzpatrick im Augusta National Golf Club auf die erste Runde gehen.

Für den zweimaligen Masters-Champion Bernhard Langer beginnt der 34. Auftritt bei der mit zehn Millionen Dollar dotierten Veranstaltung um 13.30 Uhr (19.30 Uhr/MESZ) mit seinen Spielpartnern Alex Noren aus Schweden und Patrick Reed aus den USA. Der 59-Jährige aus Anhausen gewann 1985 und 1993 an der Magnolia Lane und hat damit wie alle Masters-Sieger ein lebenslanges Startrecht bei dem Traditionsturnier im US-Bundesstaat Georgia.

Titelverteidiger Danny Willett aus England beginnt den Kampf um das "Green Jacket" um 12.24 Uhr (18.24 Uhr/MESZ). Der Weltranglistenerste und Top-Favorit auf den Masters-Titel, Dustin Johnson aus den USA, startet seine erste Runde um 14.03 Uhr (20.03 Uhr/MESZ). US-Superstar Tiger Woods wird wegen seiner anhaltenden Rückenprobleme erneut nicht dabei sein. Es ist das dritte Mal in vier Jahren, dass Woods das Masters verpasst.

Quelle: n-tv.de