Sport

Erfinder des "Kempa-Tricks": Trauer um Handball-Legende Kempa

Er war Weltmeister und ist dem Handballsport bis heute dank seines "Kempa-Tricks" erhalten. Der Deutsche Bernhard Kempa galt in den 50er-Jahren als einer der besten Handballer der Welt. Nun ist er mit 96 Jahren gestorben.

Die deutsche Handball-Legende Bernhard Kempa ist tot. Der zweimalige Feldhandball-Weltmeister und Erfinder des "Kempa-Tricks" verstarb nach wochenlanger Krankheit im Alter von 96 Jahren. Das bestätigte sein langjähriger Verein Frisch Auf Göppingen.

"Wir trauern um einen der größten Sportler, die Deutschland hervorgebracht hat. Was der deutsche Handball dem Spieler und Trainer Bernhard Kempa verdankt, ist kaum in Worte zu fassen", sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB). "Bernhard Kempa hat Handballgeschichte geschrieben und bleibt mit dem nach ihm benannten Kempa-Trick Teil der DNA unseres Sports." Bei diesem Spielzug wird ein Ball auf einen in Richtung Tor springenden Spieler gepasst. Dieser muss ihn in der Luft fangen und sofort aufs Tor werfen, bevor er wieder den Boden berührt.

Kempa sei ein "Idol für Generationen"

Zu seiner aktiven Zeit galt Kempa als einer der Besten seiner Zunft, gewann als Spieler in den 50er-Jahren mit Göppingen je zweimal die deutsche Meisterschaft in der Halle und auf dem Feld. Als Trainer gelangen ihm fünf weitere Hallentitel, 1960 holte er den Europapokal. Kempa bestritt 31 Länderspiele (131 Tore) für die deutsche Nationalmannschaft und führte das Team der Bundesrepublik in den Jahren 1952 und 1955 zu zwei WM-Titeln auf dem Feld.

Zu seinem 95. Geburtstag hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning ihn als "Idol für Generationen" gewürdigt. "Mit seiner Raffinesse hat er den Handballsport wie nur wenige andere vor und nach ihm entwickelt", sagte er.

Nach Kempa ist auch der Namensgeber für die Handball-Produkte des Sportartikelherstellers Uhlsport. "Wir trauern um einen großartigen Sportler und Partner unserer Firma. Unsere Anteilnahme gilt im Besonderen seiner Frau Marianne Kempa, sowie seinem Sohn Dr. Bernhard Kempa mit Familie", so Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin der Uhlsport GmbH.

Quelle: n-tv.de