Sport

Fast souveräne WM-Vorrunde: USA besiegen Rekordchampion Russland

Es ist ein Duell auf dem Eis, dass stets Spannung verspricht: Zum Abschluss der Vorrunde bei der Eishockey-WM treffen die USA und Russland aufeinander. Nach dem holprigen Auftakt gegen Deutschland sind die US-Amerikaner aber in der Spur.

Die USA haben sich bei der Eishockey-WM den Gruppensieg in der deutschen Gruppe A gesichert. In Köln besiegte der zweimalige Titelträger im abschließenden Vorrundenspiel Rekordweltmeister Russland mit 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). Vor 18.756 Zuschauern erzielte Anders Lee im Schlussdrittel den entscheidenden Treffer. Zum Endstand traf Brock Nelson 22 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor. Nach dem unerwarteten 1:2 gegen den WM-Gastgeber von Bundestrainer Marco Sturm zum Auftakt gewann die USA ihre weiteren sechs Vorrundenpartien.

Die USA treffen im Viertelfinale auf den Vierten der Gruppe B - aktuell Finnland. Die Skandinavier können mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Kanada jedoch noch Tschechien von Platz drei verdrängen. Russland spielt als Zweiter der deutschen Gruppe entweder gegen Tschechien oder die finnischen Vizeweltmeister.

Die Tschechen unterlagen in Paris derweil der Schweiz mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Die Eidgenossen bekommen es als Tabellenzweiter in der Runde der letzten Acht am Donnerstag mit Schweden zu tun. Der Mitfavorit schaffte zum Vorrundenabschluss einen 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)-Pflichtsieg gegen die Slowakei und läuft auf Rang drei der Gruppe A ein.

In der französischen Hauptstadt hatte zuvor Weißrussland im sportlich bedeutungslosen Duell Norwegen mit 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) bezwungen. Norwegen beendet die Gruppenphase somit auf Rang sechs hinter Co-Ausrichter Frankreich und vor den Weißrussen. Slowenien stand zuvor als Gruppenletzter und Absteiger in die Division I fest.

Quelle: n-tv.de