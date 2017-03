Sport

Biathlon-Star jubelt doppelt: Überfliegerin Dahlmeier holt Gesamtweltcup

Perfekter Tag für Laura Dahlmeier: Die Biathletin steht in Kontiolahti zum zehnten Mal in der Saison ganz oben auf dem Treppchen und krönt damit ihre Traumsaison. Nach fünf Titeln bei der WM ist ihr nun auch der Gesamtweltcup sicher, und das vorzeitig.

Biathlon-Überfliegerin Laura Dahlmeier hat erstmals in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Die Fünffach-Weltmeisterin aus Garmisch-Partenkirchen ist nach ihrem zehnten Saisonsieg in der Verfolgung von Kontiolahti bereits drei Rennen vor dem Saisonende nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und krönte in Finnland eine einzigartige Saison.

"Ist es jetzt wirklich fix? Wahnsinn! Krass!", sagte Dahlmeier im ZDF. Sie hatte selbst nie mitgerechnet und erfuhr erst im Fernsehinterview nach dem Rennen von ihrem Triumph. "Das macht mich jetzt echt sprachlos. Das ist echt ein krasser Moment", meinte Dahlmeier: "Dass ich das mit 23 Jahren geschafft habe, ist sehr beeindruckend."

Die junge Bayerin tritt in die Fußstapfen ihrer ehemaligen Trainingsgefährtin Magdalena Neuner, die 2012 als bislang letzte Deutsche die große Kristallkugel gewonnen hatte. Nach Rekordweltmeisterin Neuner (2008, 2010, 2012), Martina Glagow (2003), Kati Wilhelm (2006) und Andrea Henkel (2007) ist Dahlmeier erst die fünfte DSV-Skijägerin, der dieser Triumph glückt.

Koukalova völlig entkräftet

Dahlmeier setzte sich nach 10 km trotz eines Schießfehlers mit 16,5 Sekunden souverän vor Marie Dorin Habert (Frankreich/2) und Lisa Vittozzi (Italien/1) durch. Zweitbeste Deutsche wurde Maren Hammerschmidt auf Platz 16. Dahlmeier musste in Kontiolahti in Sprint und Verfolgung unter Berücksichtigung der Streichergebnissen insgesamt 36 Punkte mehr einfahren als die aktuell Zweitplatzierte und Vorjahressiegerin Gabriela Koukalova.

Nach 23 von 26 Saisonrennen hat die Tschechin nun 199 Punkte Rückstand, beim Weltcupfinale in Oslo in der kommenden Woche werden aber maximal noch 180 Zähler für eine Athletin vergeben. Koukalova wurde am Samstag nur Zehnte. "Ich war so müde, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich hatte keine Power mehr, es war unmöglich heute", sagte Koukalova: "Wir hatten sehr viele Rennen in dieser Saison und ich bin einfach fertig."

Dahlmeier stellte durch ihren zehnten Triumph des Winters außerdem eine weitere deutsche Bestmarke von Neuner ein. Die Wallgauerin hatte 2011/2012 kurz vor ihrem Rücktritt ebenso viele Siege gefeiert. Den Rekord hält Magdalena Forsberg (Schweden), die im Winter 2000/2001 gleich 14 Weltcuprennen gewann.

Quelle: n-tv.de